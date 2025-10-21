FİNANS

Altın rekor seviyeden geri çekildi: Kâr satışları etkili oldu

Altın, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle rekor seviyelere ulaşmasının ardından, yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle Salı günü hafif bir düşüş yaşadı. Uzmanlar, düşüşün geçici olabileceğine ve alım fırsatı sunabileceğine işaret ediyor.

Yatırımcılar Kâr Realizasyonuna Giderken Altın Fiyatları Hafif Geriledi

Altın fiyatları, son dönemde yaşanan yükselişin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle bir miktar geriledi. Ons altın, gün içinde yüzde 0,3 düşüşle 4.340,29 dolar seviyesine kadar indi. Pazartesi günü 4.381,21 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın, bu seviyeden gelen satış baskısıyla karşılaştı.

Analistler, altındaki bu geri çekilmeyi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisinin sürmesi nedeniyle geçici olarak değerlendiriyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, kâr satışlarının ve güvenli liman alımlarının azalmasının altın fiyatlarındaki ivmeyi hafifçe bastırdığını belirtirken, Fed'in mevcut faiz indirim döngüsünü sürdürmesi halinde altındaki her geri çekilmenin alım fırsatı olarak görüleceğini vurguladı.

Özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak görülen altın, yatırımcılar için önemli bir sığınak olma özelliğini koruyor. Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi, doların değer kaybetmesine ve altının cazibesinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle, uzmanlar altındaki düşüşlerin uzun soluklu olmayabileceğine ve orta vadede yükseliş trendinin devam edebileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte, altın fiyatlarını etkileyebilecek diğer faktörler de yakından takip ediliyor. Özellikle enflasyon verileri, merkez bankalarının para politikaları ve küresel büyüme beklentileri altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Yatırımcıların, altın piyasasında işlem yapmadan önce bu faktörleri dikkate alması ve risklerini iyi yönetmesi gerekiyor.

Altın fiyatlarındaki kısa vadeli düşüş, kâr satışlarından kaynaklanıyor olsa da, Fed'in faiz indirim beklentisi ve küresel belirsizlikler nedeniyle orta vadede yükseliş potansiyelini koruyor olabilir. Yatırımcıların, piyasayı yakından takip ederek ve risklerini yöneterek altın piyasasındaki fırsatları değerlendirmesi önemlidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.745,05
5.745,75
% -2.22
13:56
Ons Altın / TL
178.908,23
178.940,71
% -2.09
14:11
Ons Altın / USD
4.263,12
4.263,63
% -2.12
14:11
Çeyrek Altın
9.192,07
9.394,30
% -2.22
13:56
Yarım Altın
18.326,70
18.788,60
% -2.22
13:56
Ziynet Altın
36.768,29
37.462,28
% -2.22
13:56
Cumhuriyet Altını
40.602,00
41.216,00
% -0.52
13:49
Altın altın fiyatları
