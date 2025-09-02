FİNANS

Altın rekora doymuyor! Yatırımcının gözü rakamlarda... (2 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı)

Altın fiyatları son durum... Altın hareketli günler yaşarken peş peşe rekorlar geliyor. Son olarak gram altında 4642 TL ile yine en yüksek seviye görüldü. Ons altın ise 3508 dolar seviyesini test etti. Peki, gram altın fiyatı şu an ne kadar? Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın yatırımcısının gözünü ayıramadığı canlı altın fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler...

Altın rekora doymuyor! Yatırımcının gözü rakamlarda... (2 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı)
Hande Dağ

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yatırımcısı ve altın almayı düşünen pek çok kişi altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketliliği takip ediyor. Gram altında peş peşe rekorlar gelmeye devam ederken ons altındaki yükseliş hareketi de dikkat çekiyor. Altın fiyatları küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve belirsizliklerden etkilenmeyi sürdürürken vatandaş ise güncel rakamları merak ediyor. İşte altın fiyatları son durum...

Altın rekora doymuyor! Yatırımcının gözü rakamlarda... (2 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 1

Fed'in eylülde faiz indirimine gidebileceğine dair ihtimallerin güçlü kalması ve Fed'e yönelik endişeler, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yükselişte doların zayıflamasının da etkili olduğu belirtiliyor. Küresel piyasalarda gözler ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam verilerine çevrildi.

Altın rekora doymuyor! Yatırımcının gözü rakamlarda... (2 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 2

ALTINDA YENİ REKOR

Ons altın kritik 3500 dolar eşiğini aştı. Ons altın fiyatı 3508 dolar seviyesini görerek rekor kırdı. Ons altın fiyatında gün içinde en yüksek 3508 dolar seviyesi görülürken en düşük de 3474 dolar seviyesi kaydedildi. Ons altın sabah saat 08.33 itibarıyla 3494 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Altın rekora doymuyor! Yatırımcının gözü rakamlarda... (2 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 3

Gram altın fiyatları da benzer şekilde yeni günde de rekor seviyeleri gördü. Gram altın gün içinde en yüksek 4642 TL seviyesine ulaştı. Gram altın fiyatında en yüksek 4642 TL seviyesi görülürken en düşük 4595 TL seviyesi kaydedildi. Gram altın sabah saat 08.20 itibarıyla 4625 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Altın rekora doymuyor! Yatırımcının gözü rakamlarda... (2 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 4

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın rekora doymuyor! Yatırımcının gözü rakamlarda... (2 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 5

2 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 08.33 itibarıyla 3494 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 08.20 itibarıyla 4625 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı sabah saat 08.20 itibarıyla 7563 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı sabah saat 08.20 itibarıyla 15 bin 128 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı sabah saat 08.32 itibarıyla 30 bin 75 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı sabah saat 08.32 itibarıyla 76 bin 115 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.623,46
4.623,96
% 0.59
08:48
Ons Altın / TL
143.767,36
143.793,07
% 0.53
09:03
Ons Altın / USD
3.494,24
3.494,61
% 0.49
09:03
Çeyrek Altın
7.397,53
7.560,17
% 0.59
08:48
Yarım Altın
14.748,83
15.120,35
% 0.59
08:48
Ziynet Altın
29.590,13
30.148,22
% 0.59
08:48
Cumhuriyet Altını
30.366,00
30.826,00
% 1.35
17:00
