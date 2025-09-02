Altın şaşırtıp 'düşer mi yükselir mi' dedirtirken 'DAHA YENİ BAŞLADI' çıkışı! 'Gram altında artık 5000 TL...'

Gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları son durum ne? Altın fiyatları Fed'in faiz indirimlerine gideceği yönündeki beklentilerin güçlenmesi ve doların zayıflamasıyla beraber güç kazanarak yükselişe devam ediyor. Özellikle gram altında 4642 TL ve ons altın 3508 dolar rakamları ile çifte rekor geldi.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

TGRT Haber canlı yayınında konuşan altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Aslında zaten uzun süredir altını konuşuyoruz yılın başından bu yana, geçtiğimiz hafta ve bu hafta yeni rekorlar geldi. Gram altında 4.600 TL'yi geçti, ons altında ise 3.500 sınırını aşmış olduk. Yükseliş devam ediyor. Tabii kritik bölgelerimiz işte 3500'ün üzerinde bu hafta ve günlük kapanışları tabii ki çok çok önemli olmuş olacak ama hep belirsizliği konuşuyoruz. Özellikle Amerika cephesinde ticaret savaşlarındaki belirsizlik, yükselen enflasyon, Fed'in faiz indirimlerine gidecek olması 16-17 Eylül'de Fed'in ilk faiz indirimini alacağız muhtemelen. Tabii ki doların anavatanından çıkması ve doların tahvilden ayrılması burada altını desteklemeye devam edecektir. O yüzden yükselişleri de konuşmaya devam edeceğiz muhtemelen. Gram altında artık 5000 TL yolculuğu başladı. Neredeyse bu 8 aylık altın yolculuğu belki 3 yıl içerisinde yapmadığı hareketi gerçekleştirdi.

O yüzden yıl sonu beklentimiz 3750 dolarlara kadardı bu hızla giderse yükselmesi... Burada gram altında da zaten 6000 - 6500 TL'ye doğru yükselişler gelebilir. Hem altında hem de gümüşte açıkçası yükseliş devam ediyor diyebiliriz yatırımcılarımıza.

YIL SONU ALTIN BEKLENTİLERİ

En azından yüzde 20'lik bir yükseliş payı hala var altın cephesinde, gram altında özellikle yüzde 20'lik bir yükseliş ivmesi kazanabilir yılın sonuna kadar.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Altının düşebilmesi için Fed'in faiz indirimlerini ertelemesi gerekecek. Rusya Ukrayna sürecinde barışı uzun süredir bekliyoruz biliyorsunuz. Oradan olumlu gelebilecek olan herhangi bir haber altını bir miktar geri çekebilir ama yükseliş daha devam ediyor. Çünkü altın ons altında 2800'lere geldiğimizde zaten dünya enflasyonuyla karşılaştırdığımızda daha yeni enflasyonu yenen bir ons altın vardı. Altında yükseliş yeni bile başladı diyebiliriz.

Önümüzdeki yıllarda yükselişini muhtemelen sürdürecek. Çünkü değişen dünya düzeninde ticaret savaşlarının nasıl bir etki yaratacağını bilmiyoruz önümüzdeki günlerde. Belirsizliğin olduğu ortamda, enflasyonunun olası yükselişinin olabileceği ortamda altın hep yükselmiş geçtiğimiz dönemlerde ve resesyonu belki önümüzdeki günlerde konuşmaya başlayacağız aylarda. Bu ortamlarda altına yükselmiş ve yükselmeye de devam edecek muhtemelen.

ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?

Yatırımcılar çok uzun süredir yükselen bir enstrüman. Özellikle, son pandemi sürecinden sonra ve Rusya Ukrayna savaşı sonrasında yükselişler daha da hız kazanmıştı. Merkez Bankası alımları son 3 yıldır daha da arttı. Hem kurumsal hem Merkez Bankası düzeyinde alımların devam ettiğini görüyoruz her ay. O yüzden, yatırımcılar belki yüzde 100'ünü altına alması açısından belki riskli ya da çeşitlendirmek daha risk yönetimi açısından önemli olmuş olabilir. Ama şunu söyleyebiliriz net bir şekilde; hem altın hem de gümüş portföyleri çeşitlendiren ve portföyün değerini koruyan en önemli enstrümanlar haline geldi son bir yıllık süreç içerisinde. Bu bir süre daha bu şekilde kalmaya devam edecek. O yüzden portföyleri çeşitlendirmek isteyenler açısından altın hala alınabilecek günlerden geçiyor diyebiliriz"

2 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 14.15 itibarıyla 3483 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 14.01 itibarıyla 4613 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı sabah saat 14.02 itibarıyla 7541 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı sabah saat 14.02 itibarıyla 15 bin 79 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı sabah saat 14.13 itibarıyla 30 bin 787 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı sabah saat 14.18 itibarıyla 75 bin 96 TL seviyesinde.