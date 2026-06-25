Altın ve gümüş için net rakam verdi! Saat 15.30'u işaret etti

Ons altın ve gram altında yaşanan sert düşüşler altın yatırımcıları arasında 'Altın daha da düşer mi?', 'Altın yükselecek mi?' sorularının daha sık sorulmasına neden oldu. Altının neden bu kadar düştüğü de merak ediliyor. Uzman isim kritik değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Aslında savaşta gördüğümüz fiyatlama tam tersine döndü. Savaşta petrol yukarı gittikçe altın aşağı geliyordu. Çünkü petrol enflasyonu artırıyor. Enflasyon artınca da faiz yukarı gidecek fiyatlaması, altının en büyük rakibi faiz olduğu için altını baskılıyordu. Güvenli liman gömleğine de ihtiyaç duymadı piyasa. O nedenle de altın almadı. Nasıl olsa bu savaş kısa sürecek beklentisi vardı. Fakat geçtiğimiz Perşembeden bu yana petrol çok hızlı geriliyor. Normalde böylesi bir fiyatlamada altının yukarı gidiyor olması lazım. Tam aksine altında petrolle birlikte korelasyon pozitif korelasyonla gidiyor. Sebebi şu; Çarşamba akşamı Fed piyasayı bozdu. Yani Amerika Merkez Bankası ve projeksiyonları bize dedi ki Amerika faiz artırabilir en az bir tane veya daha fazla ve bu doları ciddi güçlendirdi. Dolar güçlenince bu altını ve gümüşü ciddi baskıladı ve altın Fed politikalarına çok duyarlı bir varlık. Fed'in faiz artışlarına çok duyarlı bir varlık. Dolayısıyla zaten son dönemde belli desteklerin altına gelmişti. Teknik olarak çok zayıflamıştı altın. Yatırımcı da küsmüştü altına. Bir de üstüne şahin Fed gelince altın petrol düşse de savaş bitse de Fed faiz artıracak fiyatlamasıyla ciddi düşüyor diyebilirim.

FAİZ ARTIRACAK DİYE BU KADAR DÜŞTÜYSE ARTIRINCA NE OLUR?

O beklenti satın alınıyor zaten. Şu an piyasa onu satın aldı. (Artırma beklentisi) bir tane Eylül'de var. Bir tane de önümüzdeki sene Mart'ta var. Fakat yani şöyle mesela Bank of America bundan iki gün önce çıkıp dedi ki bir tane artırmayacak Fed 3 tane artıracak bu yıl içinde dedi. Dolayısıyla kafalar çok karışık"

"3 tane artırabilir mi Trump'a rağmen" sorusuna yanıt olarak ise Eryılmaz şu şekilde konuştu:

Açıkçası ben artırabileceğini düşünmüyorum. Ben Trump'tan öte şuna bakıyorum. Ekonomik verilere bakıyorum. Şu an bence enflasyonda eğer savaş bittiyse en kötü geride kaldı orada. Dolayısıyla bir tane olabilir veya hiç olmayabilir. Eğer biraz daha böyle enflasyonda gerçekten en kötü geride kalındıysa biraz iş gücü piyasası yavaşlarsa hiç artırmayadabilir. Ama bir taneden fazla şu an için beklemiyorum. İndirim de beklemiyorum ama en iyi bir senaryoda Amerika'da şu an"

"Eylül'e kadar altın yine böyle düşe düşe mi gidecek? Yani bu faiz kararını görene kadar?" sorusuna yanıt olarak ise Eryılmaz şu şekilde konuştu:

"Yok. Hayır öyle olmayacak. Mesela bugün 15.30 çok önemli. Amerika'dan bir veri gelecek ve bu veri enflasyon verisi. PCE verisi. Dolayısıyla bu veri eğer beklentinin altında gelirse hele ki çekirdek taraf mesela birazcık daha toparlanabilir. Artık Fed başkanı dedi ki ben size geleceğe ilişkin hiçbir şey söylemiyorum. Verilere bakın veriler belirleyecek. O nedenle Amerika'dan gelen veriler yeni bir yapıya geçti Fed yeni başkanla birlikte. Bu volatilite yaratıyor ve verilerin fiyatlama gücünü çok artırıyor. Bu nedenle de bundan sonra veriler daha fazla olumlu ya da olumsuz anlamda etki edecek. Dolayısıyla eğer Amerika'dan gelen veriler enflasyonun düştüğünü gösterir, en kötünün geride kaldığını gösterir, ekonomik büyümenin biraz yavaşladığını gösterirse altındaki toparlanma hızı bir miktar daha belirgin olur. Aksi halde de baskı biraz daha belirgin olur. Yani kötü veriler gelirse eğer"

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüşle ilgili değerlendirmelerini aktaran Eryılmaz "121 dolara gittiğinde gümüş, altın 5600 dolara gittiğinde, gram 8.000 TL'ye gittiğinde orada çok temel olarak desteklenen bir durum yoktu. Elbette ki vardı. Fed faiz indirecek. Fakat FOMA etkisi çok güçlüydü. Yani yükselişi kaçırmama korkusu. Bu da bir momentum tradei. Fiyat yukarı gittikçe yatırımcı alıyor. Yatırımcı aldıkça böyle bir çılgınlık başlamıştı. O nedenle o rakamlar çok afakiydi. Temel gerekçelerle desteklenmiyordu. Şimdi gümüşte sanayi metali olma durumu var. Dolayısıyla büyümeler baskılandıkça gümüş daha çok baskılanıyor. Ama gümüşün bence şununla alakalı. Özellikle likit olmayan bir piyasa. Şeytanın metali derler. Yükselişler de çok güçlü oluyor, düşüşler de çok güçlü oluyor. Ve altın gümüş rasyosu altın lehine 66, 67'lere, 60'ın üstüne çıktıkça yukarı gittikçe gümüş daha çok düşüşte düşer, yükselişte daha çok altına göre yükselir. Onun getirdiği bir etki var diyebilirim. Yani birazcık altın gümüş rasyosu teknik bir gerekçeyle aslında gümüş biraz daha fazla düşüyor. Daha az likit olması sebebiyle de daha çok düşüyor" şeklinde konuştu.

"Daha önce 7.000 liradan 7.500 liradan gram altın almış olanlar ya da gümüş düştü 90 dolara düştü 75 dolara sonra düştü ben oradan gümüş aldım diyenler sizce ne zaman kazanabilirler ya vade çok uzadı belli ki bir kayıp yaşadılar onu yerine koyup bir de kar koymaları gerekirse bir yatırım aracı olarak bu ne zaman dönecek onlara?" sorusuna da yanıt veren Eryılmaz şu şekilde konuştu:

"Bu tamamen Amerika'dan gelen verilere bağlı ve savaşa da bağlı tabii. Yani savaş bozulursa çok daha düşük seviyeleri görürüz altında gümüşte ama savaş iyi giderse bu kez Amerikan verileri, Amerika'dan gelecek veriler önemli. O veriler eğer daha böyle enflasyondaki yavaşlamayı, enflasyondaki azalmayı ve ekonomik büyümedeki yavaşlamayı gösterirse daha hızlı toparlanır. Ama yok enflasyonda katılık var, en kötü geride kalmadı, büyüme güçlü gidiyorsa altın ve gümüş toparlansa da çok güçlü toparlanamayabilir, belli seviyelerde kalabilir"

ALTIN VE GÜMÜŞTE YIL SONU TAHMİNİ

"Toparlanma birkaç yıla yayılabilir mi?" sorusuna yanıt olarak ise Eryılmaz "Ben o kadar düşünmüyorum. Mesela şöyle örnek vereyim. Benim bu sene Fed'in bir faiz artırımı senaryosu ve hatta belki de hiç artırmadığı 4950 dolarlara kadar ben altının gidebileceğini onsunu düşünüyorum. Yıl sonu tahminim, 2026. 4800 - 4900 dolarları... Hele ki bir de Fed hiç faiz artırmazsa belki 5.000 dolarlar bile görülebilir. Gümüşte de 60-80 dolar arası kabaca 75 dolar şu anki tahminim sene sonu için" dedi.