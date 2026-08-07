BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

14 Ağustos'tan itibaren BİM'de Dijitsu ve Senna ekranlar, Oppo, Samsung, Casper ve Tecno akıllı telefonlar öne çıkarken Ape Ryder ve RKS elektrikli bisikletler, Arnica süpürge, Kumtel aspiratör ve mutfaktaki küçük ev aletleri de dikkat çekiyor. Ayrıca Bonera ve Paşabahçe züccaciye ürünlerinin yanı sıra Dagi tekstil ürünleri, dikiş-nakış malzemeleri ve çocuk oyuncakları da raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dagi kadın şortlu takım 499 TL

Dagi kadın şortlu takım 499 TL

Oltali dikiş ipliği 55 TL

Dagi erkek bisiklet yaka tshirt 399 TL

Dagi ilk sütyen 199 TL

Yassı lastik 59 TL

Lastik 155 TL

Üçbaşak dikiş ipi 139 TL

Altınbaşak 10'lu dikiş seti 169 TL

Keten efektli pantolon erkek 299 TL

Flamlı keten şort erkek 239 TL

Dokuma viskon kapri 279 TL

Teflon ütü altlığı 95 TL

Kadın askılı bralet 169 TL

Erkek boxer 149 TL

Molinella çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 349 TL

Molinella tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 249 TL

Molinella sıvı geçirmez yastık alezi 89 TL

Kadın patik çorap 85 TL

Desenli kadın soket çorap 69 TL

Kadın / erkek çorap çeşitleri 20 TL

Valiz organizer set 6'lı 135 TL

Pvc masa örtüsü 169 TL

Peşkir kurulama bezi 49 TL

Banyo paspas seti 329 TL

Tüylü halı 469 TL

Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri 29 TL

Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri 29 TL

Dikdörtgen saklama kabı seti 99 TL

Hobby Life çift renkli saklama kabı çeşitleri 49 TL

Hobby Life tek fiyat mutfak gereçleri 119 TL

Plastik ürün çeşitleri 29 TL

Desenli plastik tepsi çeşitleri 89 TL

Plastik raf ünitesi 299 TL

Duvar mekanı / duvar organizeri 119 TL

Okyanus Home hazneli rende 229 TL

Limon sıkacaklı süzgeç seti 179 TL

Ekmek/meyve sepeti 69 TL

Yiyecek saklama/taşıma kabı 159 TL

Fanus sunumluk 199 TL

Borasilikat cam yoğurt süzme aparatı 299 TL

Çok amaçlı sepet ~5 L 75 TL

Çok amaçlı sepet ~8 L 89 TL

Çöp kutusu ~5 L 109 TL

15 bölmeli organizer 89 TL

Desenli ütü masası kılıfı 99 TL

Casilda Home kelebek kurutmalık 749 TL

Casilda Home ütü masası 949 TL

Askı seti 65 TL

Bonera tek fiyat emaye tencere çeşitleri 899 TL

Bonera tek fiyat emaye tencere çeşitleri 899 TL

Paşabahçe Elysia kase seti 329 TL

Emaye kızartma tenceresi 699 TL

Bonera wok tava 249 TL

Kelepçeli kek kalıbı 229 TL

English Home renkli porselen kahve fincan takımı çeşitleri 239 TL

Keramika stackable desenli fincan 65 TL

Kapaklı cam sürahi ~1400 cc 149 TL

Kapaklı cam sürahi ~1200 cc 99 TL

Lav gravürlü kulplu çay bardağı 125 TL

12 parça çay seti 299 TL

Gravürlü cam saklama kabı 39 TL

Rakle desenli cam çerezlik/kase 29 TL

Antic su bardağı 159 TL

Antic meşrubat bardağı 179 TL

Paşabahçe Tokio kase seti 89 TL

Borcam borcam kare fırın tepsisi seti 299 TL

Standlı renkli desenli kupa seti 399 TL

Glass in love cam ayaklı tatlı kasesi 179 TL

Glass in love kaşıklı cam baharatlık 39 TL

Colorina gravürlü cam kayık kase 89 TL

Okyanus Home cam sıvı sabunluk 75 TL

Borosilikat cam pipet ve fırça seti 49 TL

Chef's tek fiyat bıçak çeşitleri 129 TL

Ape ryder elektrikli bisiklet Ape Ryder Jambo 36,900 TL

Ape ryder elektrikli bisiklet Ape Ryder Jambo 36,900 TL

RKS RSIII pro max 32,500 TL

Arnica Karayel ET15200 ıslak & kuru elektrikli süpürge 3,750 TL

Halı ve koltuk yıkama makinesi KCC-4325W 5,950 TL

Fakir mini blender set Trinity Ac set 1,690 TL

Heifer personel blender 1,690 TL

Kumtel sürgülü aspiratör 2,190 TL

Polosmart PSC106 bacak masaj cihazı 1,290 TL

Polosmart PSC105 boyun masaj cihazı 690 TL

Fakir Brila buharlı ütü 1,690 TL

Dijitsu 55 inç 4K ultra HD QLED Google TV 55DQ40000 21,500 TL

Dijitsu 55 inç 4K ultra HD QLED Google TV 55DQ40000 21,500 TL

Oppo A6X cep telefonu 4 GB/128 GB 8,500 TL

Senna 43 inç FHD whale OS 10 android QLED TV WF7500FQ 11,750 TL

Dijitsu 32 inç HD Google TV DG27000 7,990 TL

Samsung A16 cep telefonu 4GB/128GB 10,990 TL

Polosmart kablosuz mini yazıcı 799 TL

Hybrid&wireless mouse 199 TL

Olatte pervaneli duş başlığı set 5 fonksiyonlu 249 TL

Casper Via M45 cep telefonu 6GB/128GB 6,900 TL

Olatte evye borusu 390 TL

Olatte duş spirall hortumu 1,5-1,6 m mini örgülü 125 TL

Olatte filtreli fonksiyonlu duş başlığı 249 TL

Olatte masajlı duş başlığı seti 229 TL

Tecno Spark GO 2 cep telefonu 4GB+128GB 7,990 TL

Olatte mutfak lavabo musluk ucu 199 TL

Olatte 3 fonksiyonlu batarya ucu 99 TL

Olatte 2 fonksiyonlu 720 derece dönen musluk ucu 99 TL

Olatte 2 fonksiyonlu musluk ucu perlatör 75 TL

Olatte krom batarya ucu 129 TL

Dijitsu 55 inç 4K ultra HD QLED Google TV 55DQ40000 21,500 TL

Hello kitty kuromi lisanslı toka çeşitleri 99 TL

Figürlü çocuk taç çeşitleri 169 TL

Piccolo mondi oyuncak uçak araba 239 TL

Işıklı köpük tabancası 199 TL

Mgs soft yarış arabası 139 TL

Mgs eğlenceli soft atış oyuncağı 279 TL

Piccolo mondi desenli top 99 TL

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları hikaye kitapları 79 TL

Yükselen Zeka parmak boyama kitabım 299 TL

Gokidy asa köpük 45 TL

Solar bahçe aydınlatma 449 TL

Bubu saç boyama tarağı 159 TL

Bu içerik 14 Ağustos 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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