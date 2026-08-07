BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

14 Ağustos'tan itibaren BİM'de Dijitsu ve Senna ekranlar, Oppo, Samsung, Casper ve Tecno akıllı telefonlar öne çıkarken Ape Ryder ve RKS elektrikli bisikletler, Arnica süpürge, Kumtel aspiratör ve mutfaktaki küçük ev aletleri de dikkat çekiyor. Ayrıca Bonera ve Paşabahçe züccaciye ürünlerinin yanı sıra Dagi tekstil ürünleri, dikiş-nakış malzemeleri ve çocuk oyuncakları da raflarda yerini alıyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Dagi kadın şortlu takım 499 TL
- Dagi kadın şortlu takım 499 TL
- Oltali dikiş ipliği 55 TL
- Dagi erkek bisiklet yaka tshirt 399 TL
- Dagi ilk sütyen 199 TL
- Yassı lastik 59 TL
- Lastik 155 TL
- Üçbaşak dikiş ipi 139 TL
- Altınbaşak 10'lu dikiş seti 169 TL
- Keten efektli pantolon erkek 299 TL
- Flamlı keten şort erkek 239 TL
- Dokuma viskon kapri 279 TL
- Teflon ütü altlığı 95 TL
- Kadın askılı bralet 169 TL
- Erkek boxer 149 TL
- Molinella çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 349 TL
- Molinella tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 249 TL
- Molinella sıvı geçirmez yastık alezi 89 TL
- Kadın patik çorap 85 TL
- Desenli kadın soket çorap 69 TL
- Kadın / erkek çorap çeşitleri 20 TL
- Valiz organizer set 6'lı 135 TL
- Pvc masa örtüsü 169 TL
- Peşkir kurulama bezi 49 TL
- Banyo paspas seti 329 TL
- Tüylü halı 469 TL
Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri 29 TL
- Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri 29 TL
- Dikdörtgen saklama kabı seti 99 TL
- Hobby Life çift renkli saklama kabı çeşitleri 49 TL
- Hobby Life tek fiyat mutfak gereçleri 119 TL
- Plastik ürün çeşitleri 29 TL
- Desenli plastik tepsi çeşitleri 89 TL
- Plastik raf ünitesi 299 TL
- Duvar mekanı / duvar organizeri 119 TL
- Okyanus Home hazneli rende 229 TL
- Limon sıkacaklı süzgeç seti 179 TL
- Ekmek/meyve sepeti 69 TL
- Yiyecek saklama/taşıma kabı 159 TL
- Fanus sunumluk 199 TL
- Borasilikat cam yoğurt süzme aparatı 299 TL
- Çok amaçlı sepet ~5 L 75 TL
- Çok amaçlı sepet ~8 L 89 TL
- Çöp kutusu ~5 L 109 TL
- 15 bölmeli organizer 89 TL
- Desenli ütü masası kılıfı 99 TL
- Casilda Home kelebek kurutmalık 749 TL
- Casilda Home ütü masası 949 TL
- Askı seti 65 TL
Bonera tek fiyat emaye tencere çeşitleri 899 TL
- Bonera tek fiyat emaye tencere çeşitleri 899 TL
- Paşabahçe Elysia kase seti 329 TL
- Emaye kızartma tenceresi 699 TL
- Bonera wok tava 249 TL
- Kelepçeli kek kalıbı 229 TL
- English Home renkli porselen kahve fincan takımı çeşitleri 239 TL
- Keramika stackable desenli fincan 65 TL
- Kapaklı cam sürahi ~1400 cc 149 TL
- Kapaklı cam sürahi ~1200 cc 99 TL
- Lav gravürlü kulplu çay bardağı 125 TL
- 12 parça çay seti 299 TL
- Gravürlü cam saklama kabı 39 TL
- Rakle desenli cam çerezlik/kase 29 TL
- Antic su bardağı 159 TL
- Antic meşrubat bardağı 179 TL
- Paşabahçe Tokio kase seti 89 TL
- Borcam borcam kare fırın tepsisi seti 299 TL
- Standlı renkli desenli kupa seti 399 TL
- Glass in love cam ayaklı tatlı kasesi 179 TL
- Glass in love kaşıklı cam baharatlık 39 TL
- Colorina gravürlü cam kayık kase 89 TL
- Okyanus Home cam sıvı sabunluk 75 TL
- Borosilikat cam pipet ve fırça seti 49 TL
- Chef's tek fiyat bıçak çeşitleri 129 TL
Ape ryder elektrikli bisiklet Ape Ryder Jambo 36,900 TL
- Ape ryder elektrikli bisiklet Ape Ryder Jambo 36,900 TL
- RKS RSIII pro max 32,500 TL
- Arnica Karayel ET15200 ıslak & kuru elektrikli süpürge 3,750 TL
- Halı ve koltuk yıkama makinesi KCC-4325W 5,950 TL
- Fakir mini blender set Trinity Ac set 1,690 TL
- Heifer personel blender 1,690 TL
- Kumtel sürgülü aspiratör 2,190 TL
- Polosmart PSC106 bacak masaj cihazı 1,290 TL
- Polosmart PSC105 boyun masaj cihazı 690 TL
- Fakir Brila buharlı ütü 1,690 TL
Dijitsu 55 inç 4K ultra HD QLED Google TV 55DQ40000 21,500 TL
- Dijitsu 55 inç 4K ultra HD QLED Google TV 55DQ40000 21,500 TL
- Oppo A6X cep telefonu 4 GB/128 GB 8,500 TL
- Senna 43 inç FHD whale OS 10 android QLED TV WF7500FQ 11,750 TL
- Dijitsu 32 inç HD Google TV DG27000 7,990 TL
- Samsung A16 cep telefonu 4GB/128GB 10,990 TL
- Polosmart kablosuz mini yazıcı 799 TL
- Hybrid&wireless mouse 199 TL
- Olatte pervaneli duş başlığı set 5 fonksiyonlu 249 TL
- Casper Via M45 cep telefonu 6GB/128GB 6,900 TL
- Olatte evye borusu 390 TL
- Olatte duş spirall hortumu 1,5-1,6 m mini örgülü 125 TL
- Olatte filtreli fonksiyonlu duş başlığı 249 TL
- Olatte masajlı duş başlığı seti 229 TL
- Tecno Spark GO 2 cep telefonu 4GB+128GB 7,990 TL
- Olatte mutfak lavabo musluk ucu 199 TL
- Olatte 3 fonksiyonlu batarya ucu 99 TL
- Olatte 2 fonksiyonlu 720 derece dönen musluk ucu 99 TL
- Olatte 2 fonksiyonlu musluk ucu perlatör 75 TL
- Olatte krom batarya ucu 129 TL
Dijitsu 55 inç 4K ultra HD QLED Google TV 55DQ40000 21,500 TL
- Hello kitty kuromi lisanslı toka çeşitleri 99 TL
- Figürlü çocuk taç çeşitleri 169 TL
- Piccolo mondi oyuncak uçak araba 239 TL
- Işıklı köpük tabancası 199 TL
- Mgs soft yarış arabası 139 TL
- Mgs eğlenceli soft atış oyuncağı 279 TL
- Piccolo mondi desenli top 99 TL
- Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları hikaye kitapları 79 TL
- Yükselen Zeka parmak boyama kitabım 299 TL
- Gokidy asa köpük 45 TL
- Solar bahçe aydınlatma 449 TL
- Bubu saç boyama tarağı 159 TL
Bu içerik 14 Ağustos 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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