FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

'Altın ve mevduattan çıkıp...' Uzman isim 'Yatırımcı çeşitlendirmeye başladı' diyerek açıkladı

Altın piyasasında yılın başlarındaki sert yükseliş hareketleri yerini zaman zaman dalgalı zaman zaman durgun bir seyre bıraktı. Peki, altındaki durgunluğun nedenleri neler? Yatırımcıların tercihlerinde etkili olan faktörler neler? Muhammed Kutub Bağırgan değerlendirmelerini ve öngörülerini aktardı.

'Altın ve mevduattan çıkıp...' Uzman isim 'Yatırımcı çeşitlendirmeye başladı' diyerek açıkladı
Hande Dağ

Altın fiyatları bir süredir yatay seyrediyor. Altındaki durgunluk, altın yatırımcısının da odağında. Peki, altın piyasasında beklentiler neler? Uzman isim değerlendirdi.

"YATIRIMCI İLGİSİNİ ARTIK YAVAŞ YAVAŞ ÇEŞİTLENDİRMEYE BAŞLADI"

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Muhammed Kutub Bağırgan şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamana kadar yaşanan bu ralli çok dikkat çekiciydi. Özellikle yatırımcılar konusunda altından çıkışı bir nebze olsun baskılıyordu altındaki bu ralli. Ancak bana kalırsa bu durgunluğun ana temel nedenlerinden en büyüğü merkez bankalarının alımlarını yavaşlatmış olması. Çünkü Dünya Altın Konseyi'nin bir raporu yayınlandı ve altın rallisinin başlıca itici gücü olan Merkez Bankası alımlarının 1. çeyrekte 243 metrik ton idi. Ancak ikinci çeyrekte 166 tona kadar gerilediğini görüyoruz bu noktada. Bu en önemli faktörlerden bir tanesi oldu bu rallinin yavaşlamasında. İkinci faktör ise benim kanaatim; yatırımcı ilgisini artık yavaş yavaş çeşitlendirmeye başladı. Özellikle yatırımcı son zamanda mevduat hesaplarına olan ilgisini yavaş yavaş artırmış idi. Faiz gerilemesiyle beraber ise bundan da tekrardan çıkışla beraber Bitcoin'de yaşanan bu artışla beraber altın ve mevduat hesabından çıktığını ve Bitcoin gibi çeşitli enflasyon karşıtı araçlara geçtiğini görüyoruz bu noktada.

Altın ve mevduattan çıkıp... Uzman isim Yatırımcı çeşitlendirmeye başladı diyerek açıkladı 1

"ALTININ CAZİBESİNİ ŞU AN İÇİN KIRDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Özellikle Çin ve Hindistan'da mücevher talebinde de oldukça bir sert düşüş var. Bu nedenle de yine aynı şekilde altından bir çıkış görüyoruz. Ve yine doların görece istikrarı ve Amerika Büyük Birleşik Devletleri'nin faiz politikası da bu noktada çok önemli. Çünkü güçlü dolar, yüksek ABD hazine tahvil getirileri de yine aynı şekilde hazine altının cazibesini şu an için kırdığını görüyoruz.

Altın ve mevduattan çıkıp... Uzman isim Yatırımcı çeşitlendirmeye başladı diyerek açıkladı 2

Peki, geleceğe dönük beklentiler ne dersek bu noktada... Ben Goldman Sachs'ın projeksiyonunu çok önemsiyorum işin doğrusu. Goldman Sachs 2025 sonunda altının 3700 dolar seviyesini görebileceğini söylüyor. Ancak ekonomik durgunluk veya resesyon beklentileri bu şekilde hakim olursa yine aynı şekilde fiyatların 3800 - 3850 dolar civarında da çekilebileceğini öngörüyor diyebiliriz şu an için"

Altın ve mevduattan çıkıp... Uzman isim Yatırımcı çeşitlendirmeye başladı diyerek açıkladı 3

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları

Altın ve mevduattan çıkıp... Uzman isim Yatırımcı çeşitlendirmeye başladı diyerek açıkladı 4

20 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 15.23 itibarıyla 4390 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 15.25 itibarıyla 7181 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 15.26 itibarıyla 14 bin 363 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 15.41 itibarıyla 29 bin 543 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 15.41 itibarıyla 71 bin 975 TL seviyesinde.

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 15.41 itibarıyla 3340 dolar seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.395,64
4.396,14
% 0.23
16:01
Ons Altın / TL
136.785,28
136.807,88
% 0.59
16:16
Ons Altın / USD
3.342,52
3.342,86
% 0.51
16:16
Çeyrek Altın
7.033,02
7.187,68
% 0.23
16:01
Yarım Altın
14.022,08
14.375,37
% 0.23
16:01
Ziynet Altın
28.132,08
28.662,81
% 0.23
16:01
Cumhuriyet Altını
29.319,00
29.762,00
% 0.22
15:54
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 milyonluk Ferrari'si pert oldu! Sahibi ilk kez konuştu: Duyar duymaz ilk sözü bakın ne olmuş

15 milyonluk Ferrari'si pert oldu! Sahibi ilk kez konuştu: Duyar duymaz ilk sözü bakın ne olmuş

Sınır dışı edilmişlerdi, hepsi feci şekilde can verdi...

Sınır dışı edilmişlerdi, hepsi feci şekilde can verdi...

Cem Duman'ın Ümitcan Uygun paylaşımı ortaya çıktı

Cem Duman'ın Ümitcan Uygun paylaşımı ortaya çıktı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

'Aktif değil ama zam yaptılar' İstanbul'da havadan görüntülendi

'Aktif değil ama zam yaptılar' İstanbul'da havadan görüntülendi

'4-5 yıldır bas bas bağırıyorum' diyerek o daireleri işaret etti! 'Kira oranı da çok iyi'

'4-5 yıldır bas bas bağırıyorum' diyerek o daireleri işaret etti! 'Kira oranı da çok iyi'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.