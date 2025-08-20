'Altın ve mevduattan çıkıp...' Uzman isim 'Yatırımcı çeşitlendirmeye başladı' diyerek açıkladı

Altın fiyatları bir süredir yatay seyrediyor. Altındaki durgunluk, altın yatırımcısının da odağında. Peki, altın piyasasında beklentiler neler? Uzman isim değerlendirdi.

"YATIRIMCI İLGİSİNİ ARTIK YAVAŞ YAVAŞ ÇEŞİTLENDİRMEYE BAŞLADI"

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Muhammed Kutub Bağırgan şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamana kadar yaşanan bu ralli çok dikkat çekiciydi. Özellikle yatırımcılar konusunda altından çıkışı bir nebze olsun baskılıyordu altındaki bu ralli. Ancak bana kalırsa bu durgunluğun ana temel nedenlerinden en büyüğü merkez bankalarının alımlarını yavaşlatmış olması. Çünkü Dünya Altın Konseyi'nin bir raporu yayınlandı ve altın rallisinin başlıca itici gücü olan Merkez Bankası alımlarının 1. çeyrekte 243 metrik ton idi. Ancak ikinci çeyrekte 166 tona kadar gerilediğini görüyoruz bu noktada. Bu en önemli faktörlerden bir tanesi oldu bu rallinin yavaşlamasında. İkinci faktör ise benim kanaatim; yatırımcı ilgisini artık yavaş yavaş çeşitlendirmeye başladı. Özellikle yatırımcı son zamanda mevduat hesaplarına olan ilgisini yavaş yavaş artırmış idi. Faiz gerilemesiyle beraber ise bundan da tekrardan çıkışla beraber Bitcoin'de yaşanan bu artışla beraber altın ve mevduat hesabından çıktığını ve Bitcoin gibi çeşitli enflasyon karşıtı araçlara geçtiğini görüyoruz bu noktada.

"ALTININ CAZİBESİNİ ŞU AN İÇİN KIRDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Özellikle Çin ve Hindistan'da mücevher talebinde de oldukça bir sert düşüş var. Bu nedenle de yine aynı şekilde altından bir çıkış görüyoruz. Ve yine doların görece istikrarı ve Amerika Büyük Birleşik Devletleri'nin faiz politikası da bu noktada çok önemli. Çünkü güçlü dolar, yüksek ABD hazine tahvil getirileri de yine aynı şekilde hazine altının cazibesini şu an için kırdığını görüyoruz.

Peki, geleceğe dönük beklentiler ne dersek bu noktada... Ben Goldman Sachs'ın projeksiyonunu çok önemsiyorum işin doğrusu. Goldman Sachs 2025 sonunda altının 3700 dolar seviyesini görebileceğini söylüyor. Ancak ekonomik durgunluk veya resesyon beklentileri bu şekilde hakim olursa yine aynı şekilde fiyatların 3800 - 3850 dolar civarında da çekilebileceğini öngörüyor diyebiliriz şu an için"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları

20 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 15.23 itibarıyla 4390 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 15.25 itibarıyla 7181 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 15.26 itibarıyla 14 bin 363 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 15.41 itibarıyla 29 bin 543 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 15.41 itibarıyla 71 bin 975 TL seviyesinde.

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 15.41 itibarıyla 3340 dolar seviyesinde.