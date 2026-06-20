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Altın yatırımcısına büyük şok! Üç büyük banka tahminlerini peş peşe düşürdü

Ons altındaki sert geri çekilmenin ardından JPMorgan, HSBC ve Goldman Sachs geleceğe yönelik fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Altın yatırımcısına büyük şok! Üç büyük banka tahminlerini peş peşe düşürdü
Cansu Çamcı

Küresel piyasalarda faiz beklentilerinin değişmesi ve doların güçlü seyrini koruması, altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı artırdı. Ons altının rekor seviyelerden gerilemesi sonrası üç büyük banka da fiyat tahminlerini düşürmeye başladı.

JPMorgan, HSBC ve Goldman Sachs'ın son değerlendirmeleri, kısa vadede altındaki zayıf görünümün devam edebileceğine işaret ediyor.

JPMORGAN HEDEF FİYATINI AŞAĞI ÇEKTİ

JPMorgan, 2026 yılı ortalama altın fiyatı beklentisini ons başına 5 bin 708 dolardan 5 bin 243 dolara düşürdü. Banka, yıl sonuna ilişkin yükseliş beklentisini korusa da önceki tahminlerine göre daha temkinli bir duruş sergiledi.

Altın yatırımcısına büyük şok! Üç büyük banka tahminlerini peş peşe düşürdü 1

Banka, yüksek faizlerin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtirken, enflasyon, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarının uzun vadede destekleyici unsurlar olmaya devam ettiğini vurguladı.

HSBC: KISA SÜREDE YÜKSELMEYECEK

HSBC de altın piyasasında düzeltme hareketinin ardından yükseliş ivmesinin zayıfladığı görüşünde. Banka, üçüncü çeyrek boyunca fiyatların yatay seyredeceğini ve kısa vadede güçlü bir yükseliş beklentisinin bulunmadığını ifade etti.

HSBC'ye göre ABD tahvil getirileri ve faiz görünümü altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerekiyor.

Altın yatırımcısına büyük şok! Üç büyük banka tahminlerini peş peşe düşürdü 2

GOLDMAN SACHS'TAN 500 DOLARLIK REVİZYON

Altına ilişkin en dikkat çekici güncelleme Goldman Sachs'tan geldi. Banka, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini değiştirmesi nedeniyle yıl sonu ons altın tahminini 500 dolar düşürdü.

Altın yatırımcısına büyük şok! Üç büyük banka tahminlerini peş peşe düşürdü 3

Goldman Sachs, aralık ayı için ons altın hedefini 5 bin 400 dolardan 4 bin 900 dolara indirirken, yılın ikinci yarısında yükseliş beklentisini korusa da bu yükselişin daha önce öngörülenden sınırlı kalacağını belirtti.

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23:59
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41.783,00
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% 0.31
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Anahtar Kelimeler:
Altın altın beklentisi
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