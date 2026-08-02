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28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

Ankara'dan Giresun'a acil işi olduğu gerekçesiyle 28 bin 500 TL ödeyerek taksiyle gelen iş insanının, asıl amacının Artvin'de düzenlenen ve yılda bir kez gerçekleştirilen jumping organizasyonuna katılmak olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 8 saniye süren adrenalin dolu atlayış için bin kilometreyi aşan yolu taksiyle kat eden iş insanının hikayesi dikkat çekti.

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

Giresun'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Zafer Günaydın, Ankara'da bulunduğu sırada bir yakınının sağlık sorunları nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kaldığını, ancak hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aylar öncesinden planladığı jumping organizasyonunu kaçırmamak için zamanla yarıştığını söyledi.

28.500 TL lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı 1

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Direkt uçak seferi bulamadıklarını, aktarmalı uçuşların ve otobüs yolculuğunun organizasyona yetişmeye imkan vermediğini belirten Günaydın, bu nedenle taksiyle yola çıkma kararı aldıklarını ifade etti.

Gece saatlerinde Giresun'a ulaştıklarını anlatan Günaydın, "Ankara'da hastanedeki işlerimizi bitirdikten sonra acilen Giresun'a gelmemiz gerekiyordu. Direkt uçak yoktu, otobüsle gelsek yetişemeyecektik. Taksici arkadaşımız Adem'e durumu anlattık. O da hiç tereddüt etmeden bizi Giresun'a getirdi. Yol boyunca sohbet ederek geldik ve gece 01.00 sıralarında Giresun'daydık. Taksi ücretini de 28 bin 500 lira olarak ödedim" dedi.

28.500 TL lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı 2

"ASIL HEDEFİMİZ JUMPİNG ORGANİZASYONUYDU"

Günaydın, kamuoyunda otobüs ve uçak yerine niye taksi tuttuğu yönünde oluşan merakın ardından gerçeği anlatarak, "Aslında 2-3 ay öncesinden arkadaşlarımızla Artvin'deki Deriner Barajı'nda düzenlenen jumping organizasyonu için hazırlık yapmıştık. Bu etkinlik yılda bir kez düzenleniyor. Bir yakınımın sağlık problemi nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştım. Hastanedeki işimiz tamamlanınca organizasyona yetişebilmek için başka çaremiz kalmadı. Ne uçak ne de otobüs uygundu. Bu yüzden taksiyle geldik" diye konuştu.

"O SIRADA TAKSİCİ ARKADAŞIN SESSİZLEŞTİĞİNİ FARK ETTİM"

Taksi şoförü Adem'in yolculuk sırasında zaman zaman endişelendiğini hissettiğini belirten Günaydın, "Yolda arkadaşlarım sürekli 'Neredesin, ne zaman geleceksin?' diye arıyordu. Ben de 'Bekleyin, geliyorum' diyordum. O sırada taksici arkadaşın sessizleştiğini fark ettim. Ancak Giresun'a ulaştıktan sonra misafirperverliğimizi görünce ve ücretini eksiksiz ödedikten sonra, "Abi isterseniz sizi Artvin'e kadar da götürürüm, benim için sorun değil' dedi. Yol boyunca birlikte yemek yedik, sohbet ettik. Güzel bir dostluk kurduk" dedi.

"'TAKSİYLE GİRESUN'A GELEN KİŞİ BENİM' DEDİĞİMDE İNANMAYANLAR OLDU"

Taksi yolculuğunun haber olmasının kendisini de şaşırttığını ifade eden Günaydın, "Yaklaşık 28 bin 500 liraya mal olan bu yolculuğun ardından medyada taksici arkadaşın haberlerini görünce ben de şaşırdım. Gittiğim birçok yerde bu konu konuşuluyordu. 'Taksiyle Giresun'a gelen kişi benim' dediğimde inanmayanlar oldu. Hatta yanımda, benim olduğumu bilmeden konuyla ilgili espriler yapanlara bile rastladım. Ama taksici arkadaşın Giresun hakkında söylediği güzel sözler her şeye değdi" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 28 bin 500 liralık taksi yolculuğunun ardından Artvin'de düzenlenen organizasyona katılan Günaydın, yalnızca 8 saniye süren jumping atlayışı ile aylar öncesinden planladığı adrenalin heyecanını yaşadığını söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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