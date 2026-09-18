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Altın yeniden yükseliş sinyali verdi! 3 haftalık düşüş sona mı eriyor?

Altın üç haftalık düşüş serisini sonlandırmaya yaklaşırken, Fed kararı sonrası dolar ve tahvil getirilerindeki gerileme fiyatları destekledi.

Altın yeniden yükseliş sinyali verdi! 3 haftalık düşüş sona mı eriyor?
Aleyna Türkmen

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününe TSİ 06:00 itibarıyla 4.347 dolardan giriş yaptı. Geçen haftanın kapanışında 4.349 dolar seviyesinde bulunan ons altın, mevcut görünümüyle üst üste üç hafta süren kayıp serisini sonlandırmaya hazırlanıyor.

ABD Merkez Bankasının faiz kararının beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi, ABD tahvil getirilerindeki gerileme ve dolar endeksindeki yükseliş hızının kesilmesi sarı metale destek veren gelişmeler arasında yer aldı. Petrol fiyatlarında görülen kısmi düşüş de enflasyon ile faizlere ilişkin kaygıların azalmasına katkı sağlayarak altındaki baskının hafiflemesine yardımcı oldu.

FED KARARI SONRASI ALTINDA TOPARLANMA

Haftanın küresel piyasalar açısından en kritik başlığı FED'in faiz kararı oldu. ABD Merkez Bankası, 16 Eylül'de gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 25 baz puan yükselterek %3,75-%4,00 aralığına taşıdı. Karar oybirliğiyle alınırken, 2023 yılından bu yana ilk faiz artışı gerçekleşmiş oldu.

FED'in yayımladığı projeksiyonlarda yılın geri kalanında bir faiz artışı daha öngörülüyor. Faiz artırımının piyasalar tarafından büyük ölçüde önceden fiyatlanmış olması ise kararın ardından belirsizliğin azalmasını sağladı. Ons altın kararın hemen sonrasında ilk etapta baskı altında kalsa da perşembe günü güçlü bir yükseliş gösterdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, piyasadaki bu gelişmeler altının haftalık görünümünde toparlanma ihtimalini güçlendirdi.

Altın yeniden yükseliş sinyali verdi! 3 haftalık düşüş sona mı eriyor? 1

ABD TAHVİL GETİRİLERİ GERİ ÇEKİLDİ

Altın fiyatları açısından takip edilen göstergelerden biri olan ABD tahvil piyasasında da FED kararı sonrasında dikkat çeken bir hareket yaşandı. Karar öncesinde %5 seviyesinin üzerine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizi, kararın ardından yeniden %5'in altına indi.

Tahvil getirilerindeki düşüş, herhangi bir faiz getirisi bulunmayan altının elde tutulması açısından daha olumlu bir tablo oluşturuyor. 10 yıllık ABD tahvil getirisi bu sabah itibarıyla %4,94 civarında seyrediyor.

DOLARIN YÜKSELİŞ HIZI KESİLDİ

Hafta içerisinde altın üzerinde baskı yaratan dolar endeksindeki hareketlilik de zayıfladı. FED kararının hemen ardından değer kazanan dolar, perşembe günü bu yükseliş ivmesini koruyamadı.

Bugünkü işlemlerde dolar endeksi 100 seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor. Endeksin 100 seviyesinin çevresinde hareket etmesi ve yeni bir yükseliş atağı gerçekleştirememesi, dolar üzerinden fiyatlanan ons altın açısından bir miktar rahatlama sağladı.

Altın yeniden yükseliş sinyali verdi! 3 haftalık düşüş sona mı eriyor? 2

PETROLDE GERİLEME ENFLASYON ENDİŞESİNİ HAFİFLETTİ

Petrol piyasasındaki gelişmeler de altının seyri üzerinde etkili olan başlıklardan biri oldu. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin etkisiyle Brent petrol haftanın başında 110 dolar sınırına kadar yükseldi. Ancak sonraki işlemlerde bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket gerçekleşmedi ve fiyatlar yeniden geriledi.

Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattında meydana gelen kesinti, arz endişelerinin artmasına ve petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Bununla birlikte hattın yaklaşık yarısının birkaç gün içerisinde yeniden devreye alınmasının beklenmesi, arz şokuna yönelik kaygıların azalmasını sağladı. Bu gelişmelerin ardından Brent petrolün fiyatı 104 dolar civarına kadar geriledi.

Enerji maliyetlerindeki düşüş, küresel enflasyon baskısının azalacağı beklentisini de güçlendirdi. Böylece petrol kaynaklı yeni bir enflasyon şokunun FED'i daha fazla faiz artırmaya mecbur bırakabileceği yönündeki endişeler hafifledi. Orta Doğu kaynaklı arz risklerinin kısmen azalması da altın üzerindeki faiz baskısının gevşemesine katkıda bulundu.

Altın yeniden yükseliş sinyali verdi! 3 haftalık düşüş sona mı eriyor? 3

ONS ALTINDA GÖZLER KRİTİK SEVİYELERDE

Hafta içerisinde 4.235 dolara kadar gerileyen ons altın, bu seviyeden sonra yeniden yükselişe geçti. Bugün itibarıyla 4.288 dolar seviyesinde bulunan 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunma çabası sürüyor.

Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde piyasaların takip edeceği ilk direnç seviyesi 4.435 dolar olarak öne çıkıyor. Haftanın son işlem gününde ons altının 4.349 dolarlık önceki hafta kapanış seviyesini aşması durumunda, son üç haftada yaşanan düşüş serisi de sona ermiş olacak.

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Altın
Alış
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Gram Altın
6.840,87
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07:42
Ons Altın / TL
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213.056,35
% 0.68
07:57
Ons Altın / USD
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4.367,41
% 0.59
07:57
Çeyrek Altın
10.945,39
11.186,28
% 0.58
07:42
Yarım Altın
21.822,37
22.372,56
% 0.58
07:42
Ziynet Altın
43.781,55
44.608,28
% 0.58
07:42
Cumhuriyet Altını
45.154,00
45.828,00
% 0.5
17:06
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Fed Altın ons altın altın fiyatları Brent petrol FED faiz kararı
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