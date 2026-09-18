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Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Limiti aşan yüksek tarifeyle karşılaşıyor

Havaların serinlemesiyle kombiler yeniden çalışırken, doğal gaz faturalarında yeni hesaplama gündemde. İllere ve aylara göre belirlenen tüketim sınırını aşan hanelerde farklı tarife uygulanıyor.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Limiti aşan yüksek tarifeyle karşılaşıyor
Aleyna Türkmen

Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte doğal gaz kullanımı yeniden artışa geçerken, faturaları doğrudan etkileyen kademe sistemi de gündeme geldi. İllere ve aylara göre farklı belirlenen tüketim sınırının aşılması durumunda yalnızca limitin üzerindeki bölüm değil, ilgili ayda kullanılan doğal gazın tamamı daha yüksek tarifeden hesaplanıyor.

Nisan ayında uygulanmaya başlayan sistemde tüketim miktarı belirlenen sınırın altında kaldığında Kademe-1, sınır geçildiğinde ise Kademe-2 tarifesi devreye giriyor. İki kademe arasındaki yaklaşık yüzde 70'lik fiyat farkı, tüketim limitini aşan hanelerin faturalarında belirgin bir yükselişe neden olabiliyor.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Limiti aşan yüksek tarifeyle karşılaşıyor 1

KADEMELİ SİSTEM NEDİR?

Kademeli fiyatlandırma, doğal gaz tüketiminin belirlenen aylık sınıra göre iki farklı tarifeden hesaplanması anlamına geliyor. Kademe-1 sınır dahilindeki kullanımlarda daha düşük fiyatı, Kademe-2 ise limitin aşılması halinde uygulanan daha yüksek fiyatı ifade ediyor. Tüketim sınırları illerin iklim koşullarına ve aylara göre değişiklik gösteriyor.

KONUTLARDA İKİ KADEME ARASINDAKİ FARK YÜZDE 70

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre, BOTAŞ'ın 4 Nisan'dan itibaren geçerli olan tarifesinde konutlar için doğal gazın metreküp fiyatı Kademe-1'de 10,62 lira, Kademe-2'de ise 18 lira olarak uygulanıyor. Bu fiyatlar arasındaki fark yaklaşık yüzde 70 seviyesinde bulunuyor. Bunun yanı sıra nihai faturaya sistem kullanım bedeli ile vergiler de yansıtılıyor.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Limiti aşan yüksek tarifeyle karşılaşıyor 2

LİMİT AŞILDIĞINDA TÜM TÜKETİM HESAPLANIYOR

Kademe uygulamasında kritik nokta ise limit aşıldığında yalnızca fazla tüketimin yüksek tarifeye tabi olmaması. Belirlenen sınırın geçilmesi halinde o ay içerisinde gerçekleşen toplam tüketim Kademe-2 üzerinden fiyatlandırılıyor.

Kademe-1 için belirlenen tüketim miktarı tüm Türkiye'de aynı şekilde uygulanmıyor. Limitler oluşturulurken illerin iklim koşulları ve geçmiş dönemlerdeki tüketim verileri dikkate alınıyor.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Limiti aşan yüksek tarifeyle karşılaşıyor 3

ANKARA VE İSTANBUL'DA AYLIK LİMİTLER

Ankara'da Kademe-1 tüketim sınırı eylül ayında 40,69 metreküp, ekimde 76,86 metreküp, kasımda 161,63 metreküp ve aralıkta 284,25 metreküp olarak uygulanıyor. İstanbul'da ise aynı aylardaki sınırlar sırasıyla 29,23, 43,73, 101,71 ve 198,12 metreküp olarak belirleniyor. Erzurum'da aralık ayındaki tüketim limiti ise 319,60 metreküpe kadar yükseliyor.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Limiti aşan yüksek tarifeyle karşılaşıyor 4

FATURADA AY AY HESAPLAMA YAPILIYOR

Faturanın iki ayrı ayı kapsadığı durumlarda da hesaplama her ay için ayrı yapılıyor. Bu kapsamda her ayın günlük ortalama tüketim limiti ayrıca hesaplanıyor. Merkezî sistemle ısınan binalarda ise binanın toplam doğal gaz tüketimi hane sayısına bölünerek her konut için tüketim miktarı belirleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Doğal gaz faturası kombi kademe sistemi
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bencede mantikli
merkezi sistemlerde ne olacak?
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