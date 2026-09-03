Altın yeniden yükselişe geçti: İşte 3 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika... Son gelişmelere göre altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın tekrar 4400 doların üzerine çıktı. Yatırımcılar Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ve ABD ekonomisine dair açıklanacak verilere kilitlendi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4433 dolar, en düşük 4381 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.13 itibarıyla 4432 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6887 TL, en düşük 6806 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.58 itibarıyla 6884 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın, 3 Eylül 2026 perşembe günü ons başına 4.400 doların üzerine çıktı. Dolar ve Hazine tahvil getirilerindeki geri çekilmenin fiyatlanmaları etkilediği belirtiliyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları da fiyatlamalarda etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a "istedikleri zaman" yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. Diğer yandan Trump, "İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bu işin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum, daha ne kadar dayanabileceklerini bilmiyorum." diye konuştu.

Trump'ın açıklamalarıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş dururken bu da enflasyon endişelerini hafifletti ve altına ek destek sağladı.

Üç günlük düşüşün ardından toparlanan altın, kritik seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Trump'ın İran açıklamasının yanı sıra Fed cephesinden gelen enflasyon mesajları da piyasalarda faiz beklentilerini değiştirdi, doların seyri de değerli metale destek verdi.

Yatırımcılar şimdi yaklaşık iki hafta sonra gerçekleştirilecek Fed toplantısına odaklanırken, faiz beklentilerindeki değişimin altın fiyatlarının kısa vadeli yönünde belirleyici olması da beklentiler arasında.