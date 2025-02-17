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Altın yükselince talep azaldı! 'Fiyatlar böyle olunca kaçış başlıyor' 650 bin TL'yi buldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.02.2025 13:46
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Gram altın fiyatının yeni yılda her geçen gün artış göstermesi, dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziğe olan talebi azaltıyor. Kuyumcular, fiyatı 650 bin TL'ye kadar yükselen Trabzon hasır bileziğe talebin azaldığını, vatandaşın hasır yerine gram altın ya da bilezik almaya çalıştığını söyledi. Kuyumcu Zekeriya Tonyalı "Fiyatlar böyle olunca hasırdan kaçış başlıyor" dedi. Tonyalı "1-2 yıl önce 150 bin bandında bir fiyat vardı ancak şimdi üç kat artış söz konusu" şeklinde konuştu.

Altın yükselince talep azaldı! 'Fiyatlar böyle olunca kaçış başlıyor' 650 bin TL'yi buldu

Gram altının artışıyla birlikte Trabzon hasır bileziği setinin fiyatı yükselişe geçerken, fiyatı 650 bin TL'ye kadar yükseldi. Kuyumcular, şu an en iyi yatırımın gram altına yapılan yatırım olduğuna dikkat çekerek Trabzon hasırına talebin eskisi gibi olmadığını belirttiler.

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"TRABZON HASIR BİLEZĞİ FİYATI 400 - 650 BİN TL ARASINDA"

Trabzonlu kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, Trabzon hasır bileziğinin fiyatının yükselmesiyle vatandaşın artık hasırdan kaçtığını belirterek "Trump'un seçilmesi, dünya ekonomisine baskı yapması, vergileri artırması altına talebi daha da artırıyor. Bütün ekonomistler ve bizler kısa zaman içinde fiyatı 4 bin ile 4 bin 500 bandında olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlara, altın almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü altın çok daha değer kazanacağını düşünüyoruz. Trabzon hasırının en düşük fiyatı 400-650 civarında. Fiyatlar böyle olunca da hasırdan kaçış başlıyor. Vatandaş hasırın yerine gram altın, bilezik almaya çalışıyor. Hasır bilezikler şu andaki fiyatlara göre çok zor. Hasır bilezik seti için 400 bin ila 650 bin TL arasında fiyatımız var. Bir iki yıl önce 150 bin bandında bir fiyat vardı ancak şimdi bire üç kat artış söz konusu. Şu an vatandaş yatırım amaçlı gram altın, bilezik almaya çalışıyor" dedi.

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"VATANDAŞ DAHA ÇOK GRAM ALTINA YATIRIM YAPIYOR"

Kuyumculardan Levent Çelikoğlu ise "Trabzon hasırı 19 sırası, beş kol gerdanlığı ve küpesi ile birlikte ortalama 540 bin TL bandında. Altın her zamanki gibi yatırımcısını sevindiriyor devamlı yükseliyor. Hasır bileziğe talep fiyatından dolayı eskiye göre azalıyor. Vatandaş daha çok gram altına yatırım yapıyor" diye konuştu.

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"ALTIN FİYATLARI ARTTIĞINDAN TAKILARDA DA ARTIŞ OLDU"

Trabzon'da kuyumcu Erhan Şakar ise gram altın fiyatının artması, takıları etkilediğini ifade ederek "Altın fiyatları son bir yılda epey bir artış gösterdi. Banka faizlerinin düşmesinden dövizin de fazla artmamasından dolayı altına rağbet oldu. Altın güvenli bir liman olduğundan yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Altın fiyatları arttığından dolayı takılarda da artış söz konusu oldu. Tam teşekküllü Trabzon Hasırının fiyatı 400-600 bin TL'lere kadar çıkabiliyor" şeklinde konuştu. (İHA)

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