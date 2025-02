'Altına bir iştah var' Gram altın kafaları karıştırdı! Uzmanlardan kritik tahmin 'Yeni rekorlara...'

Gram altın yatırımcısı her yeni güne farklı fiyatlarla uyanıyor. Altın fiyatları peş peşe rekorlar kırarken altında yaşanan bu hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü bankalardan da altına dair çeşitli tahminler gelirken elinde altın bulunduranların ve altın almayı düşünenlerin kafası karıştı. Peki, altında yön ne olacak? İşte altında son durum ve tahminler...

"YATIRIMCININ KAFASI ÇOK KARIŞTI"

CNN Türk yayınında konuşan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Aslında baktığımız zaman yatırımcının kafası çok karıştı. Acaba carpe diem, 'anı yakala' mı yapalım diyorlar, yoksa hani alıp karlı bir şekilde çıkış mı yapalım... Elinde altını olanlar için herhangi bir problem yok. Zaten altın fiyatları yüksek. Onlar çok mutlu. Elinde parası olup altına zamanında giremeyenler için büyük bir hayal kırıklığı var. Ama şunu söylemekte fayda var; tüm dünya piyasalarından altına ciddi anlamda bir talep var, özellikle merkez bankaları üzerinde. Ve bireysel yatırımcı da aslında fiyatı anın tadını çıkartarak almakta haklı. Çünkü altın aslında orta ve uzun vadede kazandıran bir yatırım aracıdır. Onun için bekleyerek bu altından kar elde edebilirler.

Çünkü altın 2025'in son çeyreğinden sonra 2026 yılında, 2026 yılını biz sarı maden yılı olarak, altın yılı olarak göreceğiz. Halen devam eden riskler de bunu tetiklemektedir.

Yüksek fiyatlardayken bir takım düzeltmeler gelebilir ama bu endişe verici bir durum değildir. Altının yükselişi uluslararası piyasalarda da devam edecektir. Çünkü ciddi anlamda Rusya ve Çin de altın rezervlerini beraberinde Türkiye de altın rezervlerini arttırma yolundadır diğer ülkeler gibi.

"ALTINA BİR İŞTAH VAR"

Bir iştah var altına. Altına bir iştah var. Çünkü halen devam eden o bir takım riskler işte Amerika'nın Ukrayna savaşı üzerinden Avrupa ile karşı karşıya gelmesi, işte biliyorsunuz Ortadoğu'da İsrail Filistin durumları ve küresel ticaret savaşlarının artık start almasıyla birlikte insanlarda, bireysel yatırımcılarda da bir iştah olmakla birlikte devletler de kendi rezervlerini doldurabilmek adına ciddi anlamda iştahlı davranıyorlar. Onun için hani bu altın zaten güvenli bir liman olarak tanımlanan bir maden. Onun için bu tahminler de devamlı suretle revize edilecektir bundan sonraki süreçlerde de"

"YENİ REKORLARA HAZIRLIKLI OLMAK LAZIM"

ATV Haber'de Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise şu ifadeleri kullandı:

"Gram altın tarafında yılın ikinci yarısı ile alakalı 4000 - 4500 lira aralığıyla alakalı beklentimiz var. Gram altında kısmen bir geri çekilme olabilir ama orta ve uzun vadeye baktığınız zaman yine yeni rekorlara hazırlıklı olmak lazım"

"ALTINDA ŞU AN BİR GÜVENLİ LİMAN ALGISI ÇALIŞIYOR"

TV100 canlı yayınında konuşan Analist Eda Karadağ ise şu ifadeleri kullandı:

"Düşer mi çıkar mı? Elbette hem düşüşler de göreceğiz tekrardan yükselişler de göreceğiz. Yani biz bunu aslında oynaklığın devam edeceği şeklinde yorumluyoruz. Neden altında böyle bir hızlı yükseliş yaşandı? Normalde özellikle Trump kazandıktan sonra piyasanın beklentisi dolar pozitif ve altın negatif bir fiyatlamaydı. Özellikle de bu tarifeler vergilerle ilgili yapacağı adımlar haliyle piyasaları dolar pozitif bir havaya sokacaktı. Ama şu anda piyasada daha farklı bir hava oluştu ve yine Trump etkisi var yani altındaki yükselişin yine nedeni Trump. Neden? Piyasalarda bu tarifeler vergilerle ilgili yapmış olduğu yeni açıklamalar işte Avrupa Birliği'ne olsun işte Kanada'ya Meksika'ya veya Çin'e birçok yeni kararla karşımıza çıktı 20 Ocak itibarıyla. Yatırımcı tedirgin oldu yani ve bu bitmedi de önümüzde bir 4 yıl var, 4 yıl boyunca karşımıza yeni kararlarla çıkacak. Agresif bir başkan, bildiğimiz, tanıdığımız da bir başkan. Yatırımcılar da haklı olarak diyor ki yani 4 yıl boyunca ben korkudan yatırım mı yapmayacağım, kendime daha alternatif, daha güvenli bir yer bulurum, haliyle altına yöneldiler. Yani altında şu an bir güvenli liman algısı çalışıyor, güvenli liman talebi bu noktada artınca altın fiyatlarında da yükselişler yaşandı.

"ŞU ANDA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR"

Belirsizlikten besleniyor. Yatırımcılar bu ortamda yatırım yapmaya çekiniyorlar. Neye yatırım yapacaklarını bilemiyorlar. Borsadaki görünüm ortada, uzun bir zamandır yatay bir seyir var, döviz tarafında çok fazla bir hareketlilik yok. Dolayısıyla altın bu noktada daha cazip geliyor yatırımcısına. Zaten hep bildiğimiz bir şey var; altın zaten sevilen bir yatırım aracı, her zaman tercih edilen bir yatırım aracıdır. Dönem dönem tabii ki sıralaması değişiyor tercih sıralaması ama en azından her zaman ilk üçte yer alan yatırım araçlarından biri. Ama şu anda altın çağını yaşıyor. Aslında geçtiğimiz yıl da altının yılıydı, 2025 yılında bu kadar güçlü bir beklenti yoktu ama şu şu anki gelişmeler biraz daha altının yılı olmayı devam ettirecek gibi gösteriyor. Dolayısıyla şu an için nedenimiz bu.

Tabii ki Fed'i de konuşuyorduk, geçtiğimiz yıl bizim hikayemiz Fed'di yani Amerika Merkez bankasıydı, faiz indirim dönemiydi ve o da altını destekleyen bir unsurdu. Ama şu anda o taraf geri plana geldi. Çünkü bu faiz indirimi beklentileri ötelendi. Eğer ötelenmiş olsaydı belki altındaki yükseliş daha da hız kazanabilirdi. Yani sadece Trump değil Fed'den de bir destek alabilirdi. Şu an Fed'den destek almıyor, biraz daha piyasadaki o korku, piyasadaki belirsizlik aslında altını beslemekte. Dolayısıyla kısa vade açısından evet yükselişler devam edebilir. Sadece şunun uyarısını yapalım; bu tarz böyle hareketliliğin olduğu dönemlerde, işte yükselişlerin olduğu, rekor seviyelerin test edildiği dönemler çok hızlı dönemler oluyor. Yani strateji belirlerken çok aceleci olmasınlar. Yani şu an için hızlı bir yükseliş var ama sonrasında yerini düzeltme dediğimiz bir döneme bırakıyor, yani düşüşe bırakıyor. Dolayısıyla ben her zaman daha temkinli olunması açısından geri çekilmeleri en azından biraz daha fırsat olarak değerlendirmeleri kanaatindeyim.

ALTIN ALMAK MI BEKLEMEK Mİ MANTIKLI?

Aslında olay yatırımcının profili. Kimisi riski sever, bu yükselişleri de denemek ister ve der ki gelecekte zaten yükselecek, hiç problem değil der yatırım yapar. Kimisi daha temkinlidir riskten kaçar ve bu tarz yükselişlerin özellikle hızlı hareketlerin olduğu dönemlerde der ki ben bekleyeyim nasılsa düşecek, nasılsa bu yükselişin ardı yerini satışlara bırakacak, ben o dönemde gelir yatırım yaparım altın alırım diyor. Dolayısıyla burada aslında iki senaryonun biri doğru biri yanlış diyemem. Burada tamamen yatırımcının profiline göre değişiklik gösteriyor bu durum. Her ikisi de baktığınız zaman doğru. Evet bugünden yine alırsınız bugünden yine yatırım yaparsınız belki dersiniz ki kısa zaman için bir beklentim yok ama önümüzdeki bir yıl sonra 2 yıl sonra nasılsa aldığımın üstünde bir fiyat olacak altında yine bir yatırım olur. Veya der ki yatırımcı ben kısa zamanda ya da bu yıl değerlendireceğim ama şu anda çok yüksek bana çok fazla getirisi olmaz elbette düşecek ben o dönemi değerlendiririm, hatta onun daha da uzun süre saklayabilirim der. Yani bu tamamen bence yatırımcıların profiline göre, düşünce tarzına göre değişiklik gösteren bir durum.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK? 4000 TL'Yİ GÖRECEK Mİ?

Rekorumuz 3400 liralardan. Elbette gram altını biz değerlendirdiğimiz zaman aslında ons altın yani dolar bazında altın ve dolar TL tarafına bakarak yorum getiriyoruz. Şu anda gram altındaki yükselişin ana nedeni dolar bazındaki altının yükselişi. Yani dolar TL'nin çok fazla katkısı yok. Şimdi dolar bazında yani ons altın yükselmeye devam eder, özellikle onda 3000 dolarlar konuşuluyor.... Eğer ki o 3000 dolarlara ve 3000 dolarların üzerine doğru hareketini gerçekleştirirse evet gram altın tarafında da biz 4000 liralara doğru hareketi de görebiliriz. Sadece bu yakın zaman beklentisi değil, onu belirtelim. Şu anda çünkü ciddi bir oynaklık var, zaman zaman da yerini satışlara bırakabiliyor. Ama bu yükseliş, bu tempo devam ederse dışarıda ons bazında altında, evet gram altındaki rekorlar da devam edebileceği gibi belirttiğiniz seviyeye doğru da hareketi beraberinde getirebilir"