Altında 'Baskı yaratabilir' Piyasalar ABD'ye kilitlendi! Uzman isim 'Talebini azalttı'

Yeni haftada küresel piyasalardan oldukça önemli veri akışı gelecek. Fed Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak, Cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam verisi belli olacak. Küresel piyasala bu iki kritik veriye odaklandı. Aynı zamanda piyasaların nasıl tepki vereceği ise merak ediliyor.

Şu sıralar gram altın 4 bin 349 lira, çeyrek altın 7 bin 111 lira, Ata altını 29 bin 113 liradan satışa çıktı. Ons altın ise 3 bin 336 dolar olarak görülüyor. Kapalı Çarşıda ise fiyatlar şu şekilde:

Gram altın: 4.357

Çeyrek altın: 7.124

Ata altını: 29.455

PİYASALARA YÖN VEREBİLİR

Altın yatırımcısı ise küresel piyasaların heyecanla beklediği karar ve verilerin ardından sarı metalin nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Doç Dr. Filiz Eryılmaz, Kanal 7'ye altın için konuştu. Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Piyasalar faizlerde değişiklik beklemiyor, asıl merak edilen Jerome Powell’ın açıklamaları. Özellikle eylül ayında beklenen ilk faiz indirimi için sinyal gelip gelmeyeceğine bakılacak”

Eryılmaz, karar sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın Powell’a yönelik eleştirilerinin yeniden sertleşebileceğini, bu gerilimin piyasalara yön verebileceğini kaydetti.

TARİFE GÖRÜŞMELERİ GÜNDEMDE

Hafta boyunca ABD ile AB arasındaki yüzde 15’lik tarife anlaşmasının olumlu yansıdığını hatırlatan Eryılmaz, “Şimdi Çin ve ABD Stockholm’da masada. Tarife anlaşmasının süresi 12 Ağustos’ta doluyor; uzatılması bekleniyor. Ancak aksi yönde gelecek bir haber akışı piyasaları sert etkileyebilir” şeklinde konuştu.

İSTİHDAM VE ENFLASYON VERİLERİ YÖNÜ BELİRLEYECEK

Eryılmaz, cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin Fed’in eylül ayında faiz indirimine gidip gitmeyeceğini belirlemede kritik olacağını vurguladı ve şunları söyledi:

“İşgücü piyasasında hızlı bir soğuma faiz indirimi ihtimalini öne çekebilir; güçlü bir istihdam datası ise indirim beklentisini ekime öteleyebilir”

"ALTINDA BASKI YARATABİLİR"

Eryılmaz, perşembe günü açıklanacak Fed’in favori enflasyon göstergesi PCE verisinin de faiz patikasına dair beklentilerde belirleyici olacağını söyledi. Geçen haftaki “Powell görevden alınabilir” söylentileri ve tarife haberleriyle altının 3 bin 439 dolara kadar yükseldiğini anımsatan Eryılmaz, “Şimdi AB-ABD anlaşması güvenli liman talebini azalttı, ABD-Çin anlaşma beklentisi fiyatlara yansıdı. Fed’in şahin tonda kalması altında baskı yaratabilir” dedi.

Altında 3.300–3.365 dolar aralığının kritik olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, “Bu bant korunursa yönsüz seyir sürecek; 3.365 dolar aşılırsa tepki alımları gelebilir ama güçlü bir yükseliş beklemiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Kıymetli madenlerde gümüşü daha pozitif gördüğünü söyleyen Eryılmaz, “Geçen hafta 39,9 doları test ettik; 40–41 dolar bandı kısa vadede gündeme gelebilir” dedi.