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  4. Altında ibre yine yukarı yönlü... 6 Eylül Cuma çeyrek ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor? İslam Memiş altın alımı için tarih verdi...

Altında ibre yine yukarı yönlü... 6 Eylül Cuma çeyrek ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor? İslam Memiş altın alımı için tarih verdi...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.09.2024 09:17
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ABD'de dün açıklanan özel sektör istihdamı verileri beklenildiği gibi olmaması üzerine ons altın ve gram altın yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Bugün ise ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamları takip edilmeye başlandı. Peki gram altın, çeyrek altın Cumhuriyet altını ne kadar? Uzmanlar altın için ne söylüyor? İşte yanıtı...

Altında ibre yine yukarı yönlü... 6 Eylül Cuma çeyrek ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor? İslam Memiş altın alımı için tarih verdi...

Küresel piyasalar 18 Eylül'de açıklanacak olan faiz kararını bekliyorken; en önemli veri açıklamaları da yapılmaya devam ediyor. Dün açıklan özel sektör istihdamı tahminler doğrultusunda gelmeyince gözler bu kez bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerine çevrildi. Veriler öncesinde de altında yukarı bir yönlü hareketlilik ise yatırımcının dikkatini çekiyor.

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6 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada işlem gören 6 Eylül 2024 gram altın fiyatı, 2755 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 2782-2822 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 605 TL, yarım altın 9 bin 200 TL ve tam altın da 18 bin 345 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 18 bin 501 liradan satılıyorken Kapalıçarşı'da 18 bin 812 liradan işlem görüyor.

altin-fiyatlari-2014

6 EYLÜL 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2520 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksi 101,00 sınırına gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizinde %3,7’ye yakın yatay görünüm sürüyor. Dolar göstergelerindeki zayıf görünüm üzerine, son 24 saatte ons altın fiyatı 2495 dolardan 2520 dolara doğru hareketlendi.

FED'İN FAİZ KARARI HER ŞEYİ ETKİLEYEBİLİR

Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş ise, 18 Eylül'ü işaret ederek, "Dolar güçlü olduğu için gram altında geri çekilmeler ons kadar hızlı olmuyor. 2800 lira altı yine kademeli alım için fırsat olmaya devam ediyor. 18 Eylül'den sonra gram altın tarafındaki radarımız 2880 lira olacak çünkü. Bu yüzden 2800 altı rakamlar alım fırsatı" şeklinde konuştu.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.756,08
2.756,36
% 9,90
09:19
Ons Altın / TL
85.643,87
85.676,07
% 261,13
09:34
Ons Altın / USD
2.518,31
2.518,67
% 1,67
09:34
Çeyrek Altın
4.409,72
4.506,65
% 16,19
09:19
Yarım Altın
8.791,88
9.013,30
% 32,39
09:19
Ziynet Altın
17.638,89
17.971,47
% 64,58
09:19
Cumhuriyet Altını
18.532,00
18.812,00
% 20,00
17:02
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