Altında o fırsatı kaçıranlar 'Bu haftayı değerlendirin' Uzman isim '3 aydır dinleniyor' diyerek uyardı

Altın için alım fırsatı mı? Altın haftaya düşüş ile başladı. Alım fırsatı kollayanlar kuyumculara giderken daha öncesinde alanlar ise tedirgin beklemeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz haftanın son günlerinde toparlamaya geçen gram altın yüzde 0,66 oranında değer kaybederek 4 bin 246 lira seviyesine geriledi.

Ons altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki düşüş de yakından takip ediliyor. Buna göre, ons altın 3 bin 302 dolar seviyesindeyken çeyrek altın 6 bin 942 liradan alıcı buluyor.

GÖZLER 9 TEMMUZ'DA

Kıymetli maden altın, İran-İsrail savaşının başlaması ile yeni rekorlara imza atmış ardından suların durulması ile gerilemeye başlamıştı. Altın için gözler Trump'ın tarifelerini erteleme tarihinin sonu olan 9 Temmuz'da. Kritik tarih yaklaşırken ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanacak tarifeleri mektup yoluyla bildirileceği biliniyor.

"3 AYDIR DİNLENİYORDU"

Yatırımcı nasıl bir konumda durması gerektiğini merak ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ekol TV'ye konuştu. Memiş, bu haftanın alım fırsatı olduğunu ifade etti. Memiş, "Yılın ilk yarısında altın yatırımcısının yüzünü güldürdü ve Türkiye'de en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Hem ons altın hem gram altın yatırımcısına kazandırdı. Son 3 aydır ise altın dinlenmeye geçmişti. Bu dinlenme birkaç hafta daha devam eder diye tahmin ediyorum"

ALTIN İÇİN: "BU HAFTAYI DEĞERLENDİRİN"

Memiş, altın almak için bekleyen yatırımcıya seslenerek, "Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar iki haftaki önceki fiyatları o sert düşüşleri kaçırmışsa eğer bu haftaları bence değerlendirmesi lazım. Tekrar altın fiyatlarında beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Yine yıl sonuna kadar gram altın tarafında 4 bin 500, ons altın tarafında 3 bin 500 dolar beklentimiz devam ediyor. Zaten 3 aydır dinleniyor. Artık bu dinlenmenin yavaş yavaş sonuna geldiğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

DOLAR 40 TL OLDU!

Doların serbest piyasada 40 lirada satılmaya başladığını aktaran Memiş, "İkinci sırada en çok kazandıran yatırım aracı Euro oldu. Yıl sonuna kadar doların 40-45 lira seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. Dövizle ticaret ile yapanların düşüş yönlü bir trend beklemediğimizi bilmeli" dedi.

"BORSADA POZİTİF BEKLENTİMİZ YOK"

Borsa için de konuşan Memiş, bu yıl için olumlu bir beklentilerinin olmadığını ifade ederek şunları aktardı:



"İç siyaset de biraz daha hareketli bugünlerde ve dolayısıyla da borsa olumsuz yönde etkileniyor. Bu yıl borsa tarafında çok pozitif bir eklentimiz yok işin açıkçası. Ne yazık ki borsa yatırımcısına iyi bir haber veremedik anladığım kadarıyla. Yani burada kar satışları yaparlarsa, burada altın tarafında beklerlerse biraz daha iyi olur diye düşünüyorum"