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Altında o fırsatı kaçıranlar 'Bu haftayı değerlendirin' Uzman isim '3 aydır dinleniyor' diyerek uyardı

Son dönemde yükselişleri ve düşüşleri ile yatırımcısını tedirginliğe sürükleyen altın haftaya düşüş ile başladı. Altın alacaklar için fırsat kapısı açılırken sepetinde altın bulunduranlar ise yeni rekorların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta için alım fırsatı olduğunu ifade ederek piyasalar için kritik açıklamalarda bulundu. İşte 7 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatları...

Altında o fırsatı kaçıranlar 'Bu haftayı değerlendirin' Uzman isim '3 aydır dinleniyor' diyerek uyardı
Ezgi Sivritepe

Altın için alım fırsatı mı? Altın haftaya düşüş ile başladı. Alım fırsatı kollayanlar kuyumculara giderken daha öncesinde alanlar ise tedirgin beklemeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz haftanın son günlerinde toparlamaya geçen gram altın yüzde 0,66 oranında değer kaybederek 4 bin 246 lira seviyesine geriledi.

Altında o fırsatı kaçıranlar Bu haftayı değerlendirin Uzman isim 3 aydır dinleniyor diyerek uyardı 1

Ons altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki düşüş de yakından takip ediliyor. Buna göre, ons altın 3 bin 302 dolar seviyesindeyken çeyrek altın 6 bin 942 liradan alıcı buluyor.

Altında o fırsatı kaçıranlar Bu haftayı değerlendirin Uzman isim 3 aydır dinleniyor diyerek uyardı 2

GÖZLER 9 TEMMUZ'DA

Kıymetli maden altın, İran-İsrail savaşının başlaması ile yeni rekorlara imza atmış ardından suların durulması ile gerilemeye başlamıştı. Altın için gözler Trump'ın tarifelerini erteleme tarihinin sonu olan 9 Temmuz'da. Kritik tarih yaklaşırken ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanacak tarifeleri mektup yoluyla bildirileceği biliniyor.

Altında o fırsatı kaçıranlar Bu haftayı değerlendirin Uzman isim 3 aydır dinleniyor diyerek uyardı 3

"3 AYDIR DİNLENİYORDU"

Altında o fırsatı kaçıranlar Bu haftayı değerlendirin Uzman isim 3 aydır dinleniyor diyerek uyardı 4

Yatırımcı nasıl bir konumda durması gerektiğini merak ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ekol TV'ye konuştu. Memiş, bu haftanın alım fırsatı olduğunu ifade etti. Memiş, "Yılın ilk yarısında altın yatırımcısının yüzünü güldürdü ve Türkiye'de en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Hem ons altın hem gram altın yatırımcısına kazandırdı. Son 3 aydır ise altın dinlenmeye geçmişti. Bu dinlenme birkaç hafta daha devam eder diye tahmin ediyorum"

Altında o fırsatı kaçıranlar Bu haftayı değerlendirin Uzman isim 3 aydır dinleniyor diyerek uyardı 5

ALTIN İÇİN: "BU HAFTAYI DEĞERLENDİRİN"

Memiş, altın almak için bekleyen yatırımcıya seslenerek, "Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar iki haftaki önceki fiyatları o sert düşüşleri kaçırmışsa eğer bu haftaları bence değerlendirmesi lazım. Tekrar altın fiyatlarında beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Yine yıl sonuna kadar gram altın tarafında 4 bin 500, ons altın tarafında 3 bin 500 dolar beklentimiz devam ediyor. Zaten 3 aydır dinleniyor. Artık bu dinlenmenin yavaş yavaş sonuna geldiğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Altında o fırsatı kaçıranlar Bu haftayı değerlendirin Uzman isim 3 aydır dinleniyor diyerek uyardı 6

DOLAR 40 TL OLDU!

Doların serbest piyasada 40 lirada satılmaya başladığını aktaran Memiş, "İkinci sırada en çok kazandıran yatırım aracı Euro oldu. Yıl sonuna kadar doların 40-45 lira seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. Dövizle ticaret ile yapanların düşüş yönlü bir trend beklemediğimizi bilmeli" dedi.

Altında o fırsatı kaçıranlar Bu haftayı değerlendirin Uzman isim 3 aydır dinleniyor diyerek uyardı 7

"BORSADA POZİTİF BEKLENTİMİZ YOK"

Borsa için de konuşan Memiş, bu yıl için olumlu bir beklentilerinin olmadığını ifade ederek şunları aktardı:

"İç siyaset de biraz daha hareketli bugünlerde ve dolayısıyla da borsa olumsuz yönde etkileniyor. Bu yıl borsa tarafında çok pozitif bir eklentimiz yok işin açıkçası. Ne yazık ki borsa yatırımcısına iyi bir haber veremedik anladığım kadarıyla. Yani burada kar satışları yaparlarsa, burada altın tarafında beklerlerse biraz daha iyi olur diye düşünüyorum"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.245,71
4.246,21
% -0.66
15:16
Ons Altın / TL
132.161,29
132.180,83
% -0.59
15:31
Ons Altın / USD
3.304,09
3.304,43
% -0.92
15:31
Çeyrek Altın
6.793,13
6.942,55
% -0.66
15:16
Yarım Altın
13.543,81
13.885,10
% -0.66
15:16
Ziynet Altın
27.172,52
27.685,28
% -0.66
15:16
Cumhuriyet Altını
28.182,00
28.608,00
% -0.14
15:16
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,00
40,00
% 0.35
15:31
Euro
46,94
46,94
% -0.08
15:31
İngiliz Sterlini
54,51
54,53
% 0.12
15:31
Avustralya Doları
26,00
26,01
% -0.42
15:31
İsviçre Frangı
50,11
50,13
% -0.1
15:31
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.45
15:30
Çin Yuanı
5,58
5,58
% 0.28
15:30
İsveç Kronu
4,20
4,20
% 0.67
15:31
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
290.25
4.409.450.873,25
% -0.85
15:07
ISCTR
13.99
4.083.765.209,51
% -0.85
15:07
AKBNK
68.9
3.531.798.500,90
% -1.15
15:07
YKBNK
32.22
3.025.784.211,02
% 0.44
15:07
ECILC
47.38
2.462.265.581,74
% -6.64
15:07
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