Bakan Işıkhan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin destansı mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz.

Kahraman ecdadımızdan ve şanlı tarihimizden aldığımız güç ile ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye istikametinde yolumuza devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla anıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!"