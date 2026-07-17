Altında son 6 haftanın en kötüsü: Dev banka rakam verip uyardı

Altın fiyatları Ortadoğu'daki gerilimli süreç ve artan tansiyonla beraber petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle baskılandı. Ons altın dünkü işlemleri yüzde -2,07 düşüşle 3976 dolardan tamamladı. Buna göre, ons fiyatı 24 Haziran'dan sonra ilk kez kritik 4000 dolar seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Ons altın 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 06.15 itibarıyla 3992 dolardan fiyatlandı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz hafta yüzde - 1,32 değer kaybeden ons altında bu sabah itibarıyla da haftalık düşüş yüzde - 3,10 civarında seyrediyor. Bu tabloda ons altın fiyatı son 6 haftanın en sert düşüşüne doğru ilerliyor. Fiyatlarda en son 1 Haziran ile başlayan haftada yüzde - 4,68 değer kaybı olmuştu.

Diğer yandan ons fiyatındaki durum gram altına da yansıdı. 17 Temmuz 2026 cuma günü saat 06.15 itibarıyla gram altın fiyatı 6050 TL'den güne başladı. Gram altında haftalık düşüş böylece yüzde -2,80 oluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altında gün içinde en yüksek 4008 dolar, en düşük 3970 dolar seviyesi görüldü. Ons altın saat 08.34 itibarıyla 3984 dolardan fiyatlanıyor.

Gram altında gün içinde en yüksek 6078 TL, en düşük 6016 TL seviyesi görüldü. Gram altın fiyatı saat 08.19 itibarıyla 6030 TL seviyesinde seyrediyor.

BOFA'DAN KRİTİK UYARI

Diğer yandan yıl sonu hedefini 4360 dolara kadar düşüren Bank Of America'nın analistlerinden 'yeni dip' uyarısı geldiği aktarıldı. BofA tarafından paylaşılan son teknik analiz notunda; 1980 ve 2011’de yaşanan ayı piyasalarına işaret edilerek, ons fiyatının 3.702-3.605 bandına kadar gerileyebileceği uyarısında bulunulduğu kaydedildi. Altındaki bu düşüşlerin ise fırsat olabileceğinin savunulduğu aktarıldı.

Ayrıca, ABD’nin en büyük portföy yönetim şirketlerinden Fidelity’nin portföy yöneticisi Ian Samson'ın ise altını 5.600 dolarlık zirveye taşıyan sebeplerin devam ettiğini savunup "Şu anda ise olumlu ve olumsuz faktörler eşit sayıda. Altın, yıl sonuna kadar bugünkünden biraz daha yüksek olabilir. 2027'de ise boğa piyasası koşusuna devam edebilir. Altın ağırlığımızı artırmak için bir planımız var" deyip, harekete geçmek için petrol fiyatlarının seyrini ve FED’in faiz politikasını izlediklerini bildirdiği kaydedildi.