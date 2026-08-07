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ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 23 bin kişi azaldı

ABD'de temmuz ayına ilişkin açıklanan istihdam verileri, iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etti. Tarım dışı istihdam, artış beklentilerinin aksine temmuz ayında 23 bin kişi azaldı.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 23 bin kişi azaldı

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre piyasalarda tarım dışı istihdamın 85 bin kişi artması bekleniyordu. Verinin 23 bin kişilik düşüş göstermesiyle beklentiler ile gerçekleşme arasında belirgin bir fark oluştu.

TARIM DIŞI İSTİHDAM 23 BİN KİŞİ AZALDI

ABD ekonomisinde tarım dışı sektörlerde çalışanların sayısı temmuz ayında 23 bin kişi geriledi.

Piyasalarda aynı dönemde 85 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşeceği tahmin ediliyordu. Açıklanan rakam, piyasa beklentisinin oldukça altında kaldı.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 4,1'E GERİLEDİ

Tarım dışı istihdamdaki düşüşe rağmen ABD'de işsizlik oranı geriledi.

Bir önceki dönemde yüzde 4,2 seviyesinde bulunan işsizlik oranı, temmuz ayında yüzde 4,1'e düştü.

İşgücüne katılım oranı ise aynı dönemde yüzde 61,4 olarak kaydedildi.

ÜCRET ARTIŞI BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

İş gücü piyasasının yakından takip edilen göstergelerinden ortalama saatlik kazançlar temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentisi ücretlerin aylık yüzde 0,3 yükselmesi yönündeydi.

Ortalama saatlik ücret 2 sentlik artışla 37,62 dolara çıkarken, yıllık ücret artışı yüzde 3,15 olarak gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRDE ARTTI, KAMUDA GERİLEDİ

Temmuz ayında özel sektör istihdamı 30 bin kişi artış gösterdi.

Buna karşılık kamu istihdamında 53 bin kişilik azalış kaydedildi. Böylece toplam tarım dışı istihdam temmuz ayında 23 bin kişi geriledi.

ÖNCEKİ AYLARIN VERİLERİ GÜNCELLENDİ

ABD Çalışma Bakanlığı daha önce açıklanan istihdam verilerine ilişkin rakamları da güncelledi.

Haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi 20 bin kişi olarak korunurken, mayıs ayına ilişkin rakam 63 bin kişi olarak revize edildi.

Beklentilerin altında kalan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi, ABD iş gücü piyasasındaki ivme kaybına ilişkin göstergeler arasında yer alırken, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına yönelik beklentiler açısından da takip ediliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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