Altında tahminler değişti! 7 dev banka yeni hedeflerini açıkladı

Altın piyasasında 2026 yılına ilişkin beklentiler yeniden şekillenmeye başladı. Küresel ekonomideki gelişmeleri yakından izleyen uluslararası yatırım bankaları, ons altına yönelik hedef fiyatlarını güncellerken, yeni tahminlerinde jeopolitik riskler, merkez bankalarının rezerv alımları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve doların performansı belirleyici unsurlar olarak öne çıktı.

Bankaların önemli bir bölümü tahminlerini aşağı yönlü revize etse de, güvenli liman talebi ile merkez bankalarının altın alımlarının fiyatlar üzerinde destekleyici etkisini sürdüreceği değerlendirmesi yapıldı.

UBS VE GOLDMAN SACHS'TAN AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON

İsviçre merkezli UBS, 2026 yıl sonu için ons altın beklentisini 5.900 dolardan 5.500 dolara indirdi. Banka, tahminini aşağı çekmesine karşın merkez bankalarının güçlü alımlarının ve güvenli liman talebinin altın fiyatlarını desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Goldman Sachs da 2026 yıl sonuna ilişkin ons altın hedefini 5.400 dolardan 4.900 dolara revize etti. Bankaya göre Fed'in faiz indirimlerine beklenenden daha yavaş başlaması ve ETF'lere yönelik talebin zayıf seyretmesi, kısa vadede altındaki yükselişin hızını sınırlayabilecek faktörler arasında yer alıyor.

HSBC VE J.P. MORGAN'DAN YENİ PROJEKSİYONLAR

HSBC, güncel değerlendirmesinde 2026 yılı sonunda ons altının 4.750 dolar seviyesinde olacağını öngördü. Banka, fiyatlamalarda jeopolitik gelişmeler ile merkez bankalarının rezerv politikalarının belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

J.P. Morgan ise son raporunda altına yönelik beklentisini aşağı yönlü güncelledi. Banka, 2026 yılının son çeyreğinde ons altının 4.500 dolar seviyesinde dengeye oturacağını tahmin etti.

BOFA, DEUTSCHE BANK VE CITI'DEN DİKKAT ÇEKEN BEKLENTİLER

Bank of America (BofA), 2026 yılı için ortalama ons altın fiyatı beklentisini 5.093 dolardan 4.360 dolara düşürdü. Banka, uzun vadede 5.000 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtirken, 2026 yıl sonuna ilişkin net bir hedef fiyat paylaşmadı.

Deutsche Bank, yılın son çeyreğinde altın fiyatlarında yeniden güçlenme yaşanabileceği görüşünü paylaştı. Bankanın güncel projeksiyonunda, ons altının yıl sonuna doğru yaklaşık 4.800 dolar seviyesine ulaşacağı öngörüldü.

Citi ise kısa vadeli ons altın beklentisini 4.300 dolardan 4.000 dolara çekti. Banka, söz konusu seviyenin yakın vadeli hedef niteliğinde olduğunu belirtirken, 2026 yıl sonuna ilişkin ayrıca resmi bir hedef açıklamadı.