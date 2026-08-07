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48 milyon TL'ye ev aldı, içine giremedi: Tapu da üzerine geçmişti

Ev alırken pek çok detaya dikkat etmek gerekiyor. Ancak son yaşanan bir olay, içinde mülk sahibi olan evi alanları yakından ilgilendiriyor. Yaşanan olayda bir kişi 48 milyon TL'ye ev alıp tapu üzerine geçse de evine yerleşemedi. İşte ayrıntılar...

48 milyon TL'ye ev aldı, içine giremedi: Tapu da üzerine geçmişti
Hande Dağ

İçinde mülk sahibiyle ev alanları ilgilendiren bir olay yaşandı. Bir evi beğenip pazarlık sonunda da ödemeyi yaparak ev satın alındığında tapu kişini üzerine geçse bile o eve taşınamama ihtimali olduğu ortaya çıktı. Peki, bunun nedenleri neler, bu tür sorunlarla karşılaşmamak için neler yapmak, nelere dikkat etmek gerekir? İşte detaylar...

48 milyon TL ye ev aldı, içine giremedi: Tapu da üzerine geçmişti 1

"EŞ RIZASININ GERİ ALINMASI NEDENİYLE BU TARZ HUKUKİ PROBLEMLER DOĞABİLİYOR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; avukat Mustafa Zafer, "Eş rızasının geri alınması nedeniyle bu tarz hukuki problemler doğabiliyor" dedi.

48 milyon TL ye ev aldı, içine giremedi: Tapu da üzerine geçmişti 2

ALICI HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Haberde yer alan bilgilere göre; bir kişi 48 milyon liraya ev satın aldı ancak satın aldığı kişinin eşi rızam yok dedi, hatta tapuya şerh kararı koydurttu, alıcı hayatının şokunu yaşadı.

İddialara göre ilk başta her şey normalken evini satan çift evin her tarafını gezdirdi, tadilatlardan tek tek bahsetti. Yani karı kocanın pazarlık sürecinde evi satmaya birlikte karar verdiği aktarıldı. Sonrasında satışın gerçekleştiği ancak önce 3 ay oturmak için müsaade istediği belirtildi. Sonrasında süreyi uzatıp evden çıkmadığı, hatta tapu iptal davası açıldığı aktarıldı.

48 milyon lira ödeyen o kişinin evine bir türlü yerleşemediği, hatta evin üzerine elektrik, su, doğal gaz gibi abonelikleri de alamadığı belirtildi. Bunun elinde tapusu olmasına rağmen yaşandığı kaydedildi.

48 milyon TL ye ev aldı, içine giremedi: Tapu da üzerine geçmişti 3

"PARANIN NASIL GERİ ALINACAĞI TEHLİKEYE DÜŞMÜŞ DURUMDA"

Avukat Mustafa Zafer "Taşınmazı satan kişi konkordato ilan etmiş. Yani borçlarını ödeyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Söz konusu satışın iptal edilmesinden sonra paranın nasıl geri alınacağı tehlikeye düşmüş durumda" dedi.

Peki, bu tür mağduriyetler yaşamamak için nelere dikkat edilmeli? Bununla ilgili Zafer "Hem aile konutunu satan eşlerin her ikisinin de muvafakatin alındığı hem de tapuda gerçekten ödeme sisteminde alıcıların hesaplarına girdikten sonra tapunun da aynı şekilde alıcıya geçtiği güvenliği ödeme modeli kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tapu ev almak
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