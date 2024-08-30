Altının hızını kimse tutamıyor! Uzman isim canlı yayında hesapladı… Tarih verdi… Her şey değişebilir

FED’in 17 - 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıdan indirim kararı çıkması beklenirken, ABD enflasyon ve çekirdek enflasyon verileri altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceğini gösteriyor. Merkez bankalarının alımlarından yıl boyu etkilenen altın fiyatlarının, yılın son çeyreğinde faiz kararlarının ardından yeni bir rekora koşması bekleniyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz canlı yayında önemli açıklamalarda bulunarak 5 Kasım’a dikkat çekti.

ALTIN YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE KAZANDIRDI

Ekonomist Filiz Eryılmaz altın fiyatlarının dolar ve ons tarafından destek alarak ay başından bu yana yüzde 5,9 yükseldiğini belirterek, yüzde 3'ünün onstan yüzde 3'ünün dolar/TL'den geldiğini ifade etti.

Altında daha güçlü yükselişlerin gelmesi için daha güçlü bir katalizöre ihtiyaç olduğunu ifade eden Ekonomist Eryılmaz şunları söyledi:

‘‘Ben 50 baz puan indirim beklemiyorum. Böyle olduğunu varsayarsak bu altında çok çok daha güçlü yükselişleri gündeme getirir.

Eylül’de 25 baz puanlık indirim artık %100. Dolayısıyla o faiz indirimleri başladığında beklentiden alınır, gerçekleşmelerden satılır. Geriye altında bir baskı olsa da yılın son çeyreğinde biz ons altında ve buna bağlı gram altında bir yükseliş bekliyoruz. Yani benim ons altın tarafında hedefim 2.652 2.700 dolar civarı.’’

''GRAM ALTINI YIL SONUNDA TARİHİ ZİRVE''

Yurt içi piyasalara yönelik beklentilerini de dile getiren Eryılmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, ‘‘Dolar TL hedefim 37/38 arası bir yerde maksimum 38 diyorum. Onun üstüne çıkan dolar/TL beklemiyorum. Buradan bir hesap yapacak olursak bu bizi şuraya götür. 3 bin 100 TL - 3 bin 200 TL arasında bir gram altını yıl sonunda tarihi zirve olarak görme ihtimalimiz mümkün’’ dedi.

ALTIN FİYATLARI Tümü Altın Alış Satış Değişim Saat Gram Altın 2.747,15 2.747,57 % -14,51 18:04 Ons Altın / TL 85.302,06 85.336,62 % -581,03 18:19 Ons Altın / USD 2.503,95 2.504,31 % -17,30 18:19 Çeyrek Altın 4.395,44 4.492,28 % -23,72 18:04 Yarım Altın 8.763,42 8.984,55 % -47,45 18:04 Ziynet Altın 17.581,78 17.914,15 % -94,61 18:04 Cumhuriyet Altını 18.571,00 18.852,00 % 7,00 16:54

''ABD SEÇİMLERİ ALTININ YÖNÜNÜ HAREKETLENDİRECEK''

TGRT Haber’de canlı yayında açıklamalarda bulunan Ekonomist Filiz Eryılmaz 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerini kimin kazanacağının altın fiyatları için belirleyici olacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

‘‘Trump'ın kazanması altına bir miktar baskı getirebilir ilk etapta ama sonrasında altın yükselebilir. Çünkü Trump kazanırsa enflasyon daha yüksek olacak, enflasyonist bir sonuç gelecek. Dolayısıyla fed mecburen ister istemez faizleri belli bir süre sonra yükseltecek beklentisiyle ilk etapta olmasa da daha sonra altına baskı getirebilir. Harris'in kazanması altın için daha olumlu. Yani Trump kazanırsa altına baskı, Harris kazanırsa altın için daha olumlu bir süreç var.’’