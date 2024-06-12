Altının kilogram fiyatı 2 milyon 398 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 398 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 416 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 398 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 415 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 857 milyon 708 bin 307,33 lira, işlem miktarı ise 771,62 kilogram oldu.

ALTIN BORSASINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, Nil Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

