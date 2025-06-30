Altının kilogram fiyatı 4 milyon 170 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 166 bin lira, en yüksek 4 milyon 248 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,1 azalışla 4 milyon 170 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 218 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 798 milyon 968 bin 425,03 lira, işlem miktarı ise 428,32 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 938 milyon 768 bin 418,83 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NM Global Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır