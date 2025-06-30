FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 170 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 170 bin liraya indi.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 170 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 166 bin lira, en yüksek 4 milyon 248 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,1 azalışla 4 milyon 170 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 218 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 798 milyon 968 bin 425,03 lira, işlem miktarı ise 428,32 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 938 milyon 768 bin 418,83 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NM Global Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin dev firmalarından: Rekabet Kurulu düğmeye bastı!Türkiye'nin dev firmalarından: Rekabet Kurulu düğmeye bastı!
Almanya'da enflasyon haziranda yüzde 2'ye düştüAlmanya'da enflasyon haziranda yüzde 2'ye düştü

Anahtar Kelimeler:
gram altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak video

İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak video

Menajeri geldi, transfer her an açıklanabilir! F.Bahçe'de ilk imza...

Menajeri geldi, transfer her an açıklanabilir! F.Bahçe'de ilk imza...

Emekli maaşlarına düzenleme yapılacağı açıklandı

Emekli maaşlarına düzenleme yapılacağı açıklandı

Türkiye'nin dev firmalarından: Rekabet Kurulu düğmeye bastı!

Türkiye'nin dev firmalarından: Rekabet Kurulu düğmeye bastı!

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

Sigaradan akaryakıta kadar yeni zam geliyor!

Sigaradan akaryakıta kadar yeni zam geliyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.