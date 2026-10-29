FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

İtalya'da banka ve enerji sektörlerine vergi artışı öngören 2027 bütçesi onaylandı

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, banka, sigorta ve enerji sektörlerine yönelik vergilerin artırılmasını öngören 2027 bütçe planını onayladı.

İtalya'da banka ve enerji sektörlerine vergi artışı öngören 2027 bütçesi onaylandı

Başbakan Meloni başkanlığında dün akşam toplanan bakanlar kurulu, ülkede olağan genel seçimlerin de yapılacağı 2027 için orta gelirlileri desteklemeyi ve sağlık sistemini güçlendirmeyi amaçlayan 26 milyar avroluk genişlemeci yeni bütçe planına yeşil ışık yaktı.

Yeni teşvik ve destek paketinin etkisiyle, ülkenin bütçe açığının GSYH'ye oranının artması bekleniyor.

2026 yılı için yüzde 2,9 olarak öngörülen bütçe açığı oranının, önümüzdeki yıl Avrupa Birliği'nin yüzde 3'lük tavan sınırının üzerine çıkarak yüzde 3,4'e yükselmesi hedefleniyor.

Genişlemeci bütçenin finansmanını sağlamak amacıyla da yüksek karlılık açıklayan sektörlere ek yükümlülükler getirildi.

Bu kapsamda, finans kuruluşlarının bütçeye 5 milyar avrodan fazla ek katkı sağlaması gerekecek. Enerji şirketleri ve şans oyunları sektörü de bütçe finansmanına 700'er milyon avro ek kaynak aktaracak.

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Meloni, bütçenin 26 milyar avro değerinde olduğunu, orta gelirli ve serbest meslek sahibi çalışanlar üzerindeki mali yükü hafifletmeyi amaçlayan bazı vergi indirimlerini ve ulusal sağlık hizmetlerine ayrılan fonları artıran unsurları içerdiğini söyledi.

Başbakan Meloni, Ulusal Sağlık Fonu’na 3,4 milyar avro ayırdıklarını kaydetti.

Bütçe kaynaklarının yaklaşık 5 milyar avroluk kısmının bankalar ve sigorta şirketlerini kapsayan finans sektöründen geleceğini dile getiren Meloni, "Finans sektörüyle önceden bir mutabakata varma imkanımız olmadı ama ben bu sektöre teşekkür etmek istiyorum. Bankaların ve sigorta şirketlerinin de mevcut durumu anladıklarına ve destek olma gerekliliğini paylaştıklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Meloni, enerji şirketlerinden de yaklaşık 700 milyon avro tutarında ek bir katkı talep ettiklerini belirtti.

Başbakan Meloni, ayrıca küçük ve orta boy araçlar için gelecek yıldan itibaren araç mülkiyet vergisinden muafiyetin, kalıcı ve yapısal olduğunu söyledi.

Meloni, bu bütçe planıyla İtalyanların araçlarına kendi istedikleri harf ve numaralardan oluşan özel plaka taktırabileceklerini de ifade etti.

2027 bütçesinin gelecek ay içinde parlamentonun alt ve üst kanadında görüşülüp, oylanması bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB, yüksek enerji fiyatları nedeniyle zorlu bir kışa hazırlanıyorAB, yüksek enerji fiyatları nedeniyle zorlu bir kışa hazırlanıyor
Gelir İdaresi'nden yeni uygulama: 7/24 olacakGelir İdaresi'nden yeni uygulama: 7/24 olacak

Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Cumhur İttifakı ortağından en düşük emekli maaşı için rakam

Cumhur İttifakı ortağından en düşük emekli maaşı için rakam

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.