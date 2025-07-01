FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 286 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 286 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 286 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 268 bin lira, en yüksek 4 milyon 287 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,8 artışla 4 milyon 286 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 170 bin liradan tamamlamıştı.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 286 bin liraya yükseldi 1

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 101 milyon 517 bin 36,84 lira, işlem miktarı ise 960,18 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 139 milyon 131 bin 212,22 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araban'da karpuz hasadı başladıAraban'da karpuz hasadı başladı
Alt limit 60 bin TL 'Üst limit yok'Alt limit 60 bin TL 'Üst limit yok'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.289,62
4.290,02
% 1.47
17:02
Ons Altın / TL
133.344,56
133.385,08
% 1.43
17:16
Ons Altın / USD
3.348,57
3.348,95
% 1.39
17:17
Çeyrek Altın
6.863,39
7.014,17
% 1.47
17:02
Yarım Altın
13.683,76
14.028,22
% 1.46
17:02
Ziynet Altın
27.453,31
27.970,65
% 1.46
17:02
Cumhuriyet Altını
28.354,00
28.782,00
% 2.98
16:49
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

Alt limit 60 bin TL 'Üst limit yok'

Alt limit 60 bin TL 'Üst limit yok'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı! 'Acele' kodlu yazı 81 ile gönderildi

Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı! 'Acele' kodlu yazı 81 ile gönderildi

Dev markanın o ürünleri acilen toplatılıyor!

Dev markanın o ürünleri acilen toplatılıyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.