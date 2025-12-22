FİNANS

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 107 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 6 milyon 107 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 107 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 100 bin lira, en yüksek 6 milyon 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 6 milyon 107 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 11 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altının toplam işlem hacmi 5 milyar 471 milyon 966 bin 750,55 lira, işlem miktarı ise 899,15 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 943 milyon 52 bin 184,67 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Muhafız Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

