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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 141 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 141 bin liraya indi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 141 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 110 bin lira, en yüksek 6 milyon 161 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 düşüşle 6 milyon 141 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 185 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 726 milyon 631 bin 858,45 lira, işlem miktarı ise 770,13 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 764 milyon 36 bin 867,58 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Çakmakcı Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 141 bin liraya geriledi 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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