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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 922 bin 900 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 922 bin 900 liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 922 bin 900 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 916 bin lira, en yüksek 6 milyon 945 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 düşüşle 6 milyon 922 bin 900 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 927 bin 300 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 467 milyon 600 bin 236,02 lira, işlem miktarı ise 211,94 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 744 milyon 845 bin 367,86 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Akbank ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 922 bin 900 liraya geriledi 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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