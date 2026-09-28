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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması: "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda fon meselesini değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, malına ve mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması: "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur"
Metin Yamaner

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan fon açıklaması: "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur" 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Kabinemizin 72. toplantısını az önce tamamladık. İlk olarak güvenli okul ikliminin inşasını ve güçlendirilmesini istişare ettik. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız üzücü hadiseler nedeniyle okulların güvenliğini arttıracak ek önlemler uygulamaya koymuştuk. Bugün bunları tekrar gözden geçirdik ve ilave tedbirleri görüştük. Geçen hafta Manisa Turgutlu'da meydana gelen acı olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, tedavileri devam eden 3 çocuğumuza acil şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan fon açıklaması: "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur" 2

"İSTANBUL HAVALİMANI REKORA DOYMUYOR"

"Muhalefetin buraya uçak inmez dediği İstanbul Havalimanı rekora doymuyor. "Kuş uçmaz, kervan geçmez" diyerek kara çaldıkları havalimanı 286 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Dünyada ikinci, Avrupa'da ilk kez aynı anda 3 pistten iniş kalkış yapabilen havalimanıdır. Dördüncü ana pistte toplam sayı 6'ya çıktı. Olumsuz hava şartlarında bile iniş kalkışları üst seviyeye çıkaran yeni pistimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"İnsanlığa karşı suç işleyenlere, 74 bin Gazzeli kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan’dan Suriye’ye bölgemizde terör estirenler hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz.

BM GENEL KURULU

"Biz orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için BM kürsüsünde kendilerine yer bulurken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur."

FON SORUŞTURMASI

"Sermaye piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Fon konusunu etraflıca değerlendirdik. Adalet ve Hazine bakanlarımız sunum yaptı. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, malına ve mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere iliştiği tespit edilenler, hukuk önünde bunun hesabını verecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan fon açıklaması: "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur" 3

"BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ AZİZ MİLLETİMİZDİR"

"Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz."

"TÜRK SERMAYE PİYASASI DAYANIKLIDIR, TEMELLERİ SAĞLAMDIR"

"Yaşanan sorun fon piyasanın sınırlı bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye ziyadesiyle sahiptir. Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz, kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenlerle ilgil soruşturma sürüyor. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan fon açıklaması: "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur" 4

"GEREKEN HER TÜRLÜ ADIM ATILACAK"

"Söz konusu insanımızın huzuru ise söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Yarın ekonomi kurmaylarımızla, sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Hukuk devleti sınırları dahilinde gereken her türlü adım atılacak. 25 senedir olduğu gibi Türkiye'nin itibarını artırmaktan, Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten başka derdimiz yoktur"

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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