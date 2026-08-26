Altının kilogram fiyatı 7 milyon 121 bin 200 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 117 bin 100 lira, en yüksek 7 milyon 156 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 7 milyon 121 bin 200 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 150 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 551 milyon 2 bin 564,83 lira, işlem miktarı ise 637,80 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 554 milyon 281 bin 749,49 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 7.150.500,00 4.632,00

En Düşük 7.117.100,00 4.600,00

En Yüksek 7.156.999,00 4.632,80

Kapanış 7.121.200,00 4.613,00

Ağırlıklı Ortalama 7.140.695,59 4.615,96

Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.551.002.564,83

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 637,80

Toplam İşlem Adedi 97