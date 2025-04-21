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'Altınlarını toplamaya çalışıyorlar' Rekora doymadı, talep yine arttı 'Nakit parası olmayanlar bile böyle almaya başladı'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
21.04.2025 11:17
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Altın piyasasında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ne kadar? Yeni haftaya yükselişle başlayan ons altın ve gram altın rekor tazeledi. Altındaki dikkat çeken hareketle beraber yatırımcının gözü de fiyatlara çevrildi. Temmuz, ağustos ve eylülde düğünü olan vatandaşların dahi şimdiden altınlarını toplamaya başladıkları belirtilirken nakitte parası olmayanlar bile bugünlerde karttan altın almaya başladığı aktarıldı.

'Altınlarını toplamaya çalışıyorlar' Rekora doymadı, talep yine arttı 'Nakit parası olmayanlar bile böyle almaya başladı'

Altın fiyatları rekora doymuyor. Hem ons altın hem de gram altın haftaya yeniden rekorla başladı. Ons altında 3395 dolar ile zirve seviye görülürken gram altın da 4168 TL ile en yüksek seviyesine ulaştı. Altın fiyatlarındaki sert yükseliş sonrası piyasadaki durum da merak ediliyor. Peki, Kapalıçarşı'da rakamlar ne durumda? Vatandaşın altın talebi sürüyor mu? İşte altın fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler...

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"BİR AY ÖNCESİNE KIYASLA 1000 LİRAYA YAKIN FARK VAR"

Ekol TV canlı yayınında Kapalıçarşı'daki son durumu değerlendiren muhabir Ezgi İzgi şu ifadeleri kullandı:

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"Küresel piyasada ons altının tarihi rekoruna koşması gibi elbette ki iç piyasada da bugün gram altın rekor tazelemiş oldu. Tabii yılbaşından bu yana en çok kazandıran yatırım aracıydı. Geçtiğimiz hafta yayın yaparken yüzde 33 seviyelerinde bir değer artışı olduğunu söylemiştik. 31 Aralık 2024'ten bugüne bugün baktığımızdaysa gram altında artık kazanç yüzde 40'ın dahi üzerine çıkmış durumda. Öyle ki bir ay öncesine kıyasla çeyrek altını bugün kıyasladığınızda arada 1000 liraya yakın bir fark var.

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Gram altın şu gün itibarıyla artık burada 4239 TL Kuyumcukent'te alış fiyatı ise 4178 lira. Bu gram altın bir tarihi rekor seviyesi olarak görülüyor. 18 Mart'ta buraya geldiğimizde ise 3600'lerdeydi. Yani o gün 1 gram altın almış bir kişinin bugün 600 liranın üzerinde bir kârı, kazancı var.

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"DÜĞÜNÜ TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜLDE OLANLAR DAHİ ŞİMDİDEN ALTINLARINI TOPLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

22 ayar altın, takılarda düğün sezonu geliyor... Özellikle şunu söyleyelim; düğünü Temmuz, Ağustos, Eylül'de olanlar dahi şimdiden altınlarını toplamaya çalışıyorlar. Çünkü altında bir yavaşlama, bir soluklanma, bir düzeltme hareketi gelir mi diye bekleniyor ama hiç şu andaki tabloda gelecekmiş gibi görünmüyor. Dolayısıyla bir panik havasıyla da aslında altına ihtiyacı olanlar bir an önce toplama derdinde.

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22 ayar altın 3300'lerdeydi 18 Mart'ta, yaklaşık 1 aylık bir süre geçti 3979 şu an için satış fiyatı. Ve çeyrek altın geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran yatırım aracı olarak gösteriliyor. Çeyrek altının buradaki fiyatı 5800'lerdeydi 18 Mart'ta, bugünse 6933 lirayı gösteriyor. Çeyrek altın 1 aylık bir sürede 1000 liranın üzerinde yatırımcısına kazandırdı.

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7000 liraya dayanan bir çeyrek altın vardı, 14 bin liraya dayanan da bir yarım altın var, 13 bin 846 liradan Kuyumcukent'te satılıyor. Şunu söyleyeyim; normalde Kuyumcukent Kapalıçarşı gibi noktalar pek çok semtlerdeki kuyumculara göre bir tık daha uygun fiyata da satılan noktalardır.

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Yeni tam altın 27 bin 578 lirayı gösteriyor. Orada da 23 binlerde 23 bin 400'lerde gösteriyordu 18 Mart'ta. Arada 4 bin liranın üzerinde bir fark var. Sadece bir aylık bir sürede. Yeni Ata 5'li 129 binde çok değil 2 hafta öncesine kadar, bugünkü fiyatı ise 141 bin 142'yi gösteriyor. Yani dolar TL'den güç almasa da küreseldeki yaşanan gelişmeler ve ons altının tarihi rekorlarını sürekli tazelemesi dolar TL direnci olmadan dahi iç piyasada gram altını desteklemiş gibi görünüyor.

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Tabii bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde doların güçlü tutulmasını istemediğini biliyoruz Trump'ın. Faiz indirimleri konusunda Powell'a bir baskı yaptığını biliyoruz, o cephede de işler karışık, ticaret savaşlarında da işler karışık. Tüm bu belirsizlik küreselde ons altını, iç piyasadaysa gram altını destekliyor.

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"NAKİTTE PARASI OLMAYANLAR BİLE KARTTAN ALTIN ALMAYA BAŞLADI BUGÜNLERDE"

Dolayısıyla geçen haftanın da en çok kazandıranına bakıyoruz; önce çeyrek altın geliyor, ikinci sırada gram altın geliyor, üçüncü sıradaysa kıymetli madenler geliyor. Para piyasası fonlarına baktığınızda hepsinde neredeyse çıkış var ama altın piyasası fonlarında bir çıkış gözlenmiyor. Dolayısıyla yatırımcının talebi de yine güvenli liman olarak gördüğü ve belirsizlikte ilk olarak sarıldığı aslında altına yönelmiş gibi duruyor. Dolayısıyla nakitte parası olmayanlar bile karttan altın almaya başladı bugünlerde"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.162,15
4.162,70
% 2.11
11:29
Ons Altın / TL
129.488,51
129.518,41
% 2.33
11:44
Ons Altın / USD
3.390,08
3.390,49
% 1.89
11:44
Çeyrek Altın
6.659,43
6.806,01
% 2.11
11:29
Yarım Altın
13.277,25
13.612,02
% 2.11
11:29
Ziynet Altın
26.637,73
27.140,79
% 2.11
11:29
Cumhuriyet Altını
27.424,00
27.838,00
% 0.42
12:59
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