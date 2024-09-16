ANZ Grubu: Altın Fiyatları 2.900 Doları Görebilir

ANZ Group Holdings Ltd.'nin yayımladığı son rapora göre, altın fiyatlarındaki rekor yükselişin devam etmesi bekleniyor. Raporda, ons başına altın fiyatlarının 2.900 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor. Analistler, bu yükselişin temel nedenleri arasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal gevşeme döngüsüne geçmesi, merkez bankalarının altın alımlarını artırması ve jeopolitik belirsizliklerin güvenli liman talebini körüklemesi olduğunu belirtiyor.

ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

ANZ analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes, altının daha fazla rekor seviyeye ulaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Yaptıkları değerlendirmede, "Yaklaşan parasal gevşeme, zayıflayan ABD doları ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor" ifadelerine yer verdiler.

ALTINDA YÜZDE 20'LİK YÜKSELİŞ

Altın, Fed'in genişleyici para politikası beklentileri, merkez bankalarının artan satın alımları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle bu yıl yüzde 20’den fazla değer kazandı. Uzmanlar, faiz oranlarının düşük kalmaya devam etmesi durumunda, faiz getirisi olmayan altının cazibesinin artacağını ve fiyatların daha da yükseleceğini ifade ediyor.