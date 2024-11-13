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Az zaman kaldı! Altın için o tarihi işaret etti 'Fırsat kollayanlar artık başlatabilir' Yükseliş trendi...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.11.2024 11:56
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Altını olan ya da elindeki birikimi altın alarak değerlendirmeyi düşünenler bir süredir altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Bir süre yükseliş trendine giren altın fiyatlarında son olarak düşüş eğilimi göze çarpıyor. Hal böyle olunca altın almayı düşünenler altın almak için doğru zaman mı diye düşünüyor, elinde altını olanlar da tedirginlik yaşıyor. Ancak uzmanlar 'alım fırsatı' ve altının yükseliş trendine girmesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapıyor. İşte detaylar...

Az zaman kaldı! Altın için o tarihi işaret etti 'Fırsat kollayanlar artık başlatabilir' Yükseliş trendi...

Altın fiyatları yatırımcıların radarında. Bir süre yükseliş trendinde olan altın, düşüş eğilimine girdi. Güvenli liman olarak nitelendirilen altında düşüş sürüyor. Bazı yatırımcılar kendilerini bekleme moduna aldı. Ancak uzmanlar altındaki bu düşüşlerle ilgili önemli uyarılar yapıyor. Peki, altın fiyatları daha da düşecek mi yükselecek mi? Altın almak mantıklı mı? Altın almak için doğru zaman mı? İşte altın piyasası ve altın fiyatlarına dair tüm merak edilenler...

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"SERT DÜŞÜŞLER HALEN DEVAM EDİYOR"

TV100'de yer alan habere göre, para piyasaları uzmanı İslam Memiş "Nakde ihtiyacı olmayan yatırımcı bence soğukkanlılıkla bu düşüşlerin bitmesini beklemeli. Düşüşler çünkü kalıcı değildir" diye konuştu. Yatırımcı güvenli limanı terk ediyor. Altın fiyatlarında düşüş trendi sürüyor. Memiş "Altın fiyatlarındaki düşüş trendi ikinci haftasına girdi ve sert düşüşler halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Yatırımcının güvenli limanı altında düşüş devam ediyor. Küresel ekonomideki sorunlar fiyatları baskılayınca altın yatırımcısı bekleme moduna geçti.

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ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞÜN NEDENİ

Memiş "Şu anda ons altın 2605 dolar seviyesinde, gram altın da 3105 lira seviyesinde. Yaklaşık 2 haftalık süreç içerisinde gram altında 175 lira, ons altında 185 dolarlık bir düşüş gördük" dedi. Düşüş nedenleri arasında politik sebepler ve kripto para yatırımları var. Memiş bununla alakalı "Düşüşlerin nedeni şu; özellikle Donald Trump'ın tekrar seçilmesiyle birlikte savaşları bitireceğim söylemi burada çok etkili oldu. Kripto paralarda yaşanan 90 bin dolar seviyesi bu yükselişler özellikle altın satıp kripto para piyasasına geçenler çok etkili oldu" şeklinde konuştu.

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"DÜŞÜŞLERİN ÇOK KALICI OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORUM"

Piyasa uzmanları altındaki bu düşüşün uzun vadeli olacağını düşünmüyor. Oluşan bu iklim yatırımcı için bir alım fırsatı olabilir. Memiş "Bu düşüşler bir hafta daha devam edebilir kısa vadede veya bu hafta için devam edebilir. Ama bu haftayı bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altının düşüşünü fırsat olarak kollayanlar artık bu tarafta alımlarını yavaş yavaş başlatabilir. Bu düşüşlerin çok kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Tekrar yükseliş trendi aralık ayı itibarıyla başlayabilir" ifadelerini kullandı.

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"ALTIN FİYATLARINI POZİTİF YÖNDE DESTEKLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Piyasa uzmanları yeni yıldan umutlu. Altın piyasasında yeni rekorlar bekleniyor.

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Memiş "Hem savaşlar hem jeopolitik gerilimlerin bölgesel savaşlara dönüşmesi, beraberinde küresel ekonomiye dair belirsizliğin biraz daha artması merkez bankalarının faiz indirimini tekrar sürdürmesi gibi etkenler altın fiyatlarını yine pozitif yönde desteklemesini bekliyoruz" dedi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.882,19
2.882,63
% 0.36
12:08
Ons Altın / TL
89.681,14
89.709,75
% 0.42
12:23
Ons Altın / USD
2.609,24
2.609,58
% 0.37
12:23
Çeyrek Altın
4.611,50
4.713,10
% 0.36
12:08
Yarım Altın
9.194,18
9.426,20
% 0.36
12:08
Ziynet Altın
18.446,00
18.794,75
% 0.36
12:08
Cumhuriyet Altını
19.965,00
20.267,00
% -0.11
11:56
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