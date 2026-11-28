Piyasalarda işlem göre yatırım araçlarının bu haftaki performansları belli oldu. Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,39 azalışla 10.977,01 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.615,74 puanı, en yüksek 11.289,25 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde teknoloji endeksi yüzde 0,60 artışla 34.446,85 puana, sanayi endeksi yüzde 0,50 yükselişle 13.211,47 puana çıkarken, hizmetler endeksi yüzde 2,49 düşüşle 9.892,53 puana, mali endeks yüzde 4,68 gerileyerek 12.442,98 puana indi.

CW ENERJİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,00 ile CW Enerji oldu. Onu yüzde 11,82 ile Katmerciler ve yüzde 10,51 ile Astor Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında bu hafta en çok değer kaybeden ise yüzde 8,96 ile Yapı ve Kredi Bankası olurken onu yüzde 8,18’lik gerilemeyle VakıfBank ve yüzde 7,98’lik düşüşle Akbank takip etti.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirket, yaklaşık 1 trilyon 513 milyar 920 milyon lirayla ASELSAN oldu. ASELSAN’ı yaklaşık 635 milyar 843 milyon lirayla Tüpraş ve 580 milyar 20 milyon lirayla Garanti BBVA izledi.

ALTIN VE DÖVİZ YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 2,37 artışla 5 bin 950 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,78 artışla 40 bin 191 liraya yükseldi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 1,08 üzerinde 10 bin 123 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı, yüzde 0,40 artarak 50,7830 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 0,02 artışla 55,6690 liraya yükseldi.

Geçen hafta 66,4300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,40 artışla 66,6980 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise yüzde 0,91 değer kazanarak 60,8690 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır