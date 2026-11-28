OpenAI'ın bu adımı, Apple'ın 10 Temmuz'da 2 eski çalışanı Chang Liu ve Tang Yew Tan'ın yanı sıra OpenAI ve iştiraki io Products'a, söz konusu çalışanların Apple'a ait ticari sırları ve gizli bilgileri OpenAI'ın tüketici donanımları geliştirme çalışmaları için kullandıkları iddiasıyla açtığı davanın ardından geldi.

California Kuzey Bölge Mahkemesine sunulan karşı dava dilekçesinde, Apple'ın ortak tedarikçileri OpenAI ile çalışmamaları yönünde baskı altına aldığı, geniş kapsamlı istihdam kısıtlamalarıyla da şirketin yetenekli mühendislere erişimini engellemeye çalıştığı öne sürüldü.

Dilekçede, Aralık 2025'te OpenAI'da çalışmaya başlayan eski bir Apple çalışanının, şirketten ayrılmadan önce çok sayıda gizli belgeyi kişisel e-posta hesabına ve telefonuna gönderdiği, haziranda Apple'a geri döndükten sonra da temmuzda Apple'ın Asya-Pasifik operasyonlarından üst düzey yetkililere, OpenAI'ın gizli donanım çalışmaları ve henüz piyasaya sürülmemiş ürün planları hakkında sunum yaptığı iddia edildi.

Apple'ın çalışanların iş ve kişisel bilgilerini aynı hesap ve cihazlarda bir araya getirmelerini teşvik eden uygulamalarının, şirketten ayrılan çalışanların kişisel verilerine erişilmesine zemin hazırladığı öne sürüldü.

Dava dilekçesinde, "Apple, OpenAI'ın donanım pazarına girmesi beklentisine, tedarikçilere OpenAI ile çalışmamaları yönünde hukuka aykırı baskı uygulayarak ve yetenekli mühendislere erişimini kısıtlamak için geniş kapsamlı istihdam kısıtlamaları kullanarak karşılık vermiştir. Apple'ın tedarikçiler ve mühendisler üzerindeki gücü, rakip alıcıları ve işverenleri piyasadan dışlamak amacıyla hukuka aykırı biçimde kullanılamaz." ifadelerine yer verildi.

Apple, temmuzda açtığı davada, eski çalışanları Chang Liu ve Tang Yew Tan'ın şirketin ticari sırlarını ve gizli bilgilerini, OpenAI'ın tüketici donanımları geliştirme çalışmaları için kullandıklarını ileri sürmüştü.

Söz konusu davada, Apple, OpenAI'ın Apple'a ait ürün tasarımları, üretim süreçleri ve tedarik zinciri stratejilerine ilişkin ticari sırlarını ele geçirmek için koordineli bir çaba yürüttüğünü iddia etmişti.

Apple, mahkemeye sunduğu dosyada, OpenAI'ın donanım stratejisinin "baştan aşağı çalıntı ticari sırlara dayandığını" ve "yasa dışı olduğunu" savunurken, şirkete katılan eski çalışanları Tang Yew Tan ve Chang Liu'yu da suçlamıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır