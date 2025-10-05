FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Ekim Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Ekim Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Son Durum: 5 Ekim 2025

5 Ekim 2025 altın fiyatlarında dikkat çekici bir seyir gözlemleniyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, önemli bir volatilite sergileyebilir. Bugün, ons altın fiyatı 3.887,05 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Diğer altın türlerinin fiyatları ise yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

Gram altın, yatırımcılar için en çok tercih edilen formlardan biri. Gram altının alış fiyatı 5208,97 TL, satış fiyatı ise 5209,74 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, gram altına olan talebin göstergesidir. Ayrıca piyasanın genel durumu hakkında da bilgi vermektedir.

Diğer altın çeşitleri de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Çeyrek altın, alış fiyatı 8334,35 TL, satış fiyatı 8517,94 TL’den işlem görüyor. Yarım altının alış fiyatı 16616,61 TL, satış fiyatı ise 17035,88 TL’dir. Cumhuriyet altını da rağbet gören bir diğer altın çeşididir. Cumhuriyet altının alış fiyatı 35591 TL, satış fiyatı 36129 TL olarak belirlenmiştir.

Ata altının alış fiyatı 35764 TL, satış fiyatı 36068 TL’dir. Ziynet altını ise alış fiyatı 33337,41 TL, satış fiyatı 33967,56 TL’den işlem görmektedir.

Bilezikler de altın yatırımında sıklıkla kullanılıyor. 14 Ayar bilezik gramı, alışta 2942,67 TL, satışta 3997,23 TL arasında değişiyor. 18 ayar bilezik gramı ise 3752,40 TL alış ve 4290 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 22 Ayar bilezik gramının fiyatları ise alışta 4877,34 TL, satışta 5091,33 TL olarak görülmektedir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 5182,925 TL, satışta 5183,699 TL’den işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki bu değişimin karşısında yatırımcıların temkinli olmaları önemlidir. Piyasa trendlerini dikkatle takip etmek gerekli bir stratejidir. Altın, belirsizlik dönemlerinde güvenli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.208,97
5.209,75
% 1
23:59
Ons Altın / TL
161.889,47
162.158,91
% 1
23:59
Ons Altın / USD
3.886,77
3.887,35
% 0.8
23:59
Çeyrek Altın
8.334,35
8.517,94
% 1
23:59
Yarım Altın
16.616,61
17.035,88
% 1
23:59
Ziynet Altın
33.337,41
33.967,56
% 1
23:59
Cumhuriyet Altını
35.591,00
36.129,00
% 0.17
13:06
Altın güncel altın fiyatları
