Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Haziran Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla yatırımcılar ve piyasalar için dikkat çekici veriler sunuyor. Özellikle ons altının dolardaki değeri 4.452,64 dolara ulaştı. Bu durum uluslararası piyasalarda etkisini artırmakta. Diğer altın türleri üzerinde de önemli bir etki yaratıyor.

Gram altın fiyatları alışta 6.597,886 TL, satışta ise 6.598,598 TL olarak belirlendi. Gram altın, küçük yatırımcılar için en çok tercih edilen seçeneklerden biri. Fiyatlarındaki artış, döviz kurlarına bağlı olarak dalgalanmakta. Bu dönemde yüksek dalgalanma, yatırımcıları dikkatli olmaya teşvik ediyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çeken bir başka unsur. Alış fiyatı 10.556,62 TL, satış fiyatı 10.788,71 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın, düğün ve nişan gibi özel günlerde tercih edilen bir hediye unsuru. Yatırımcılar için uzun vadeli bir birikim aracı olarak değerlendirilebilir.

Yarım altının alış fiyatı 21.047,26 TL, satış fiyatı ise 21.577,42 TL olarak belirlendi. Piyasalardaki dalgalanmalar, yarım altının değerine de yansımakta. Cumhuriyet altını fiyatları alışta 44.131 TL, satışta 44.798 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını, geçmişten beri birikim aracı olarak öne çıkıyor.

Gremse altın fiyatları alışta 106.743 TL, satışta 108.148 TL olarak izleniyor. Ata altın ise 43.916 TL alış ve 44.287 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. Bu değerler, alternatif yatırım araçları arayanlar için önemli bilgiler sunmakta.

Ziynet altın fiyatları alışta 42.226,47 TL, satışta 43.022,86 TL olarak belirlenmiştir. 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatları da farklı seçenekler sunuyor. 14 ayar bilezik gramı 3.599,90 TL alış ve 4.810,65 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı 4.599,13 TL alış ve 5.370 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 22 ayar bilezik gramı ise 5.994,08 TL alış ve 6.280,19 TL satış fiyatı ile kaydedildi.

Son olarak serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.564,897 TL, satışta 6.565,605 TL olarak gözlemlendi. Yukarıda verilen veriler, altın fiyatlarının genel seviyesine ilişkin bilgi sunmaktadır. Bu veriler, yatırımcıların karar verme süreçlerinde dikkate alması gereken önemli unsurlar taşımakta.