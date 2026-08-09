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Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigara fiyatlarındaki artış sürüyor. Son zamla birlikte bir sigara grubunda en düşük paket fiyatı 110 TL'ye, en yüksek fiyat ise 130 TL'ye çıktı.

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu
Aleyna Türkmen

Sigara fiyatlarında yaz aylarında hız kazanan zam süreci devam ediyor. Son fiyat düzenlemesiyle birlikte bir sigara grubunun ürünlerine yeni zam uygulanırken, güncellenen fiyat tarifesi 9 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu fiyat artışını duyurdu. Yeni tarife kapsamında grupta yer alan tüm ürünlerin satış fiyatları yeniden belirlendi.

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu 1

YENİ TARİFE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

9 Ağustos'tan itibaren geçerli olan güncel fiyat listesi doğrultusunda, ilgili sigara grubundaki tüm ürünlerde fiyat artışı uygulanmaya başlandı. Yeni fiyat tarifesi tekel bayileri ile zincir marketlere de iletildi.

Yapılan son düzenleme, yaz aylarında sigara fiyatlarında devam eden artış zincirinin son halkası oldu.

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu 2

EN UCUZ PAKET 110 TL, EN YÜKSEK FİYAT 130 TL

Güncellenen listeye göre, ilgili sigara grubunda en düşük paket satış fiyatı 110 TL olarak belirlendi. Aynı düzenleme kapsamında gruptaki en yüksek fiyatlı ürünün satış fiyatı ise 130 TL oldu. Böylece 9 Ağustos 2026 itibarıyla yeni fiyatlar resmen uygulanmaya başladı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 13 yorum
sigara içenlerde olmasa ülke ekonomisi batacak.
en ucuzu 150 tl.olsun
böyle fırsatı kaçırmazlar her ay zam
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