Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigara fiyatlarında yaz aylarında hız kazanan zam süreci devam ediyor. Son fiyat düzenlemesiyle birlikte bir sigara grubunun ürünlerine yeni zam uygulanırken, güncellenen fiyat tarifesi 9 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu fiyat artışını duyurdu. Yeni tarife kapsamında grupta yer alan tüm ürünlerin satış fiyatları yeniden belirlendi.

YENİ TARİFE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

9 Ağustos'tan itibaren geçerli olan güncel fiyat listesi doğrultusunda, ilgili sigara grubundaki tüm ürünlerde fiyat artışı uygulanmaya başlandı. Yeni fiyat tarifesi tekel bayileri ile zincir marketlere de iletildi.

Yapılan son düzenleme, yaz aylarında sigara fiyatlarında devam eden artış zincirinin son halkası oldu.

EN UCUZ PAKET 110 TL, EN YÜKSEK FİYAT 130 TL

Güncellenen listeye göre, ilgili sigara grubunda en düşük paket satış fiyatı 110 TL olarak belirlendi. Aynı düzenleme kapsamında gruptaki en yüksek fiyatlı ürünün satış fiyatı ise 130 TL oldu. Böylece 9 Ağustos 2026 itibarıyla yeni fiyatlar resmen uygulanmaya başladı.