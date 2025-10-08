FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Ekim Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Ekim Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Ekim Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Günlük Raporu

8 Ekim 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları oldukça dikkat çekiyor. Saat 10.00'da belirlenen fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalarla ekonomik verilerin etkisi altında şekilleniyor. Bugün ons altın fiyatı 4.031,62 Dolar olarak belirlendi. Bu oranın ilerleyen saatlerde nasıl değişeceği merak ediliyor. Altın alım satımı yapan yatırımcılar bu konuya odaklanmış durumda.

Gram altın fiyatları bugün alışta 5.407,744 TL, satışta 5.408,374 TL olarak işlem görüyor. Gram altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. Fiyatlardaki yüksek seviyeler, ülke ekonomisi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla şekilleniyor.

Çeyrek altın ise önemli bir değişim gösterdi. Alış fiyatı 8.652,39 TL, satış fiyatı ise 8.842,69 TL seviyesine ulaştı. Yatırımcılar için, çeyrek altın düğün ve nişan gibi özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor. Bu altın türü hem yatırım aracı hem de anlamlı hediye olma özelliğini sürdürüyor. Yarım altın fiyatları, alışta 17.250,70 TL, satışta 17.685,38 TL olarak belirlendi.

Cumhuriyet altını alışta 36.761 TL, satışta 37.316 TL fiyatıyla işlem görüyor. Uzun vadeli yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Güvenli liman arayan yatırımcılar da bu altını sıkça alıp satıyor. Gremse altın ise alışta 91.233 TL, satışta 92.229 TL seviyesinde. Yüksek gramajı ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Ata altın fiyatları alışta 37.615 TL, satışta 38.026 TL olarak işlem görüyor. Ziynet altını ise bugün alışta 34.609,56 TL, satışta ise 35.262,60 TL'den alıcı buluyor. Bu altın türleri, değerli yatırım araçları olarak değerlendiriliyor.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar açısından önemli. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.095,68 TL, satışta 4.187,16 TL olarak işlem görmekte. 18 ayar bilezik gram fiyatları alışta 3.943,87 TL, satışta 4.490 TL'den satılmakta. 22 ayar bilezik fiyatları ise alışta 5.125,99 TL, satışta 5.368,92 TL olarak belirlenmiştir.

Serbest piyasada 0.995 has altının alış fiyatı 5.380,705 TL, satış fiyatı 5.381,332 TL olarak kaydedilmiştir. Altın fiyatlarının bu seviyelerde kalması, yatırımcıların gelecekteki kararlarını etkileyecektir. Bugünkü veriler, piyasa analizleri ve stratejileri açısından önemli bilgiler sunmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandıBakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı
'Ben gözaltı listesinde değilim' dediği anda kapısı çalınca...'Ben gözaltı listesinde değilim' dediği anda kapısı çalınca...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.414,19
5.414,82
% 1.37
10:28
Ons Altın / TL
168.380,67
168.421,37
% 1.37
10:43
Ons Altın / USD
4.036,87
4.037,41
% 1.31
10:43
Çeyrek Altın
8.662,70
8.853,22
% 1.37
10:28
Yarım Altın
17.271,25
17.706,45
% 1.37
10:28
Ziynet Altın
34.650,79
35.304,60
% 1.37
10:28
Cumhuriyet Altını
36.761,00
37.316,00
% 1.58
16:04
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın canlı altın fiyatları güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.