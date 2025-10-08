Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Ekim Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Günlük Raporu

8 Ekim 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları oldukça dikkat çekiyor. Saat 10.00'da belirlenen fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalarla ekonomik verilerin etkisi altında şekilleniyor. Bugün ons altın fiyatı 4.031,62 Dolar olarak belirlendi. Bu oranın ilerleyen saatlerde nasıl değişeceği merak ediliyor. Altın alım satımı yapan yatırımcılar bu konuya odaklanmış durumda.

Gram altın fiyatları bugün alışta 5.407,744 TL, satışta 5.408,374 TL olarak işlem görüyor. Gram altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. Fiyatlardaki yüksek seviyeler, ülke ekonomisi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla şekilleniyor.

Çeyrek altın ise önemli bir değişim gösterdi. Alış fiyatı 8.652,39 TL, satış fiyatı ise 8.842,69 TL seviyesine ulaştı. Yatırımcılar için, çeyrek altın düğün ve nişan gibi özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor. Bu altın türü hem yatırım aracı hem de anlamlı hediye olma özelliğini sürdürüyor. Yarım altın fiyatları, alışta 17.250,70 TL, satışta 17.685,38 TL olarak belirlendi.

Cumhuriyet altını alışta 36.761 TL, satışta 37.316 TL fiyatıyla işlem görüyor. Uzun vadeli yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Güvenli liman arayan yatırımcılar da bu altını sıkça alıp satıyor. Gremse altın ise alışta 91.233 TL, satışta 92.229 TL seviyesinde. Yüksek gramajı ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Ata altın fiyatları alışta 37.615 TL, satışta 38.026 TL olarak işlem görüyor. Ziynet altını ise bugün alışta 34.609,56 TL, satışta ise 35.262,60 TL'den alıcı buluyor. Bu altın türleri, değerli yatırım araçları olarak değerlendiriliyor.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar açısından önemli. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.095,68 TL, satışta 4.187,16 TL olarak işlem görmekte. 18 ayar bilezik gram fiyatları alışta 3.943,87 TL, satışta 4.490 TL'den satılmakta. 22 ayar bilezik fiyatları ise alışta 5.125,99 TL, satışta 5.368,92 TL olarak belirlenmiştir.

Serbest piyasada 0.995 has altının alış fiyatı 5.380,705 TL, satış fiyatı 5.381,332 TL olarak kaydedilmiştir. Altın fiyatlarının bu seviyelerde kalması, yatırımcıların gelecekteki kararlarını etkileyecektir. Bugünkü veriler, piyasa analizleri ve stratejileri açısından önemli bilgiler sunmaktadır.