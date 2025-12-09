FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Aralık Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

09 Aralık 2025 tarihinde altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanma ve enflasyon endişeleriyle dikkat çekiyor. Ons altın 4.182,00 Dolar seviyesindeyken gram altın fiyatı 5722,05 TL olarak belirlenmiş. Çeyrek ve yarım altın fiyatları düğünlerde hediye edilen çeşitler olarak öne çıkıyor. Yerel piyasalarda gram altın, yatırımcılar için önemli bir seçenek haline gelirken, Cumhuriyet ve ziynet altınları güvenli liman olarak değerlendiriliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Aralık Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

09 Aralık 2025 tarihinde altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanma ve enflasyon endişeleriyle dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın, uluslararası piyasalarda 4.182,00 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu veriler, altının hala değerli bir varlık olduğunu gösteriyor.

Gram altının alış fiyatı 5722,05 TL, satış fiyatı ise 5722,817 TL seviyelerinde. Gram altın, Türkiye’deki yatırımcılar için büyük bir öneme sahip. Yerel piyasalardaki altın alım satımı, döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Bu durum, yerli yatırımcıların gram altına olan talebini etkiliyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 9155,28 TL, satış fiyatı ise 9356,81 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın alış fiyatı 18253,34 TL, satış fiyatı ise 18713,61 TL seviyelerine ulaşıyor. Bu fiyatlar, düğün ve özel günlerde hediye edilen altın biçimleri olarak dikkat çekiyor.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 38469 TL, satış fiyatı ise 39051 TL'den işlem görmekte. Gremse altın ise alış fiyatı 93506 TL, satış fiyatı 94294 TL seviyelerinde.

Ata altını, alış fiyatı 38552 TL, satış fiyatı ise 38779 TL’den işlem görmekte. Diğer yandan ziynet altın fiyatları, alışta 36621,12 TL, satışta 37312,77 TL seviyelerinde bulunuyor.

Bilezik fiyatlarına göz atarsak, 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3174,3 TL, satış fiyatı 4269,74 TL olarak belirlenmiş. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4035,67 TL, satış fiyatı 4650 TL. 22 ayar bilezik gramı için ise alış fiyatı 5253,74 TL, satış fiyatı 5489,62 TL olarak belirlenmiş. Bilezikler, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan altın türlerindendir.

09 Aralık 2025 itibarıyla altın fiyatları, yerel ve global piyasalardaki gelişmelere göre değişiklik gösteriyor. Altın, tarih boyunca güvenli bir liman olarak kabul edildi. Yatırımcıların, fiyat dalgalanmalarını yakından takip etmesi öneriliyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.722,56
5.723,33
% -0.24
10:31
Ons Altın / TL
177.979,47
178.012,52
% -0.24
10:46
Ons Altın / USD
4.179,42
4.179,97
% -0.28
10:46
Çeyrek Altın
9.156,09
9.357,64
% -0.24
10:31
Yarım Altın
18.254,96
18.715,27
% -0.24
10:31
Ziynet Altın
36.624,38
37.316,08
% -0.24
10:31
Cumhuriyet Altını
38.469,00
39.051,00
% 0.03
17:11
