Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Ekim Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

09 Ekim 2025 Günlük Altın Fiyatları Üzerine Analiz

09 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekiyor. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.026,98 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dolar bazındaki yüksek fiyatlar, global ekonomik belirsizliklerle bağlantılıdır. Yatırımcılar güvenli liman arayışında.

Gram altın fiyatları ise alışta 5.400,56 TL, satışta 5.401,16 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, artan gram altın fiyatlarını göz önünde bulunduruyor. Gelecekteki olası fiyat hareketlerine yönelik stratejiler gözden geçiriliyor.

Çeyrek altın fiyatlarında da dikkat çekici bir seyir mevcut. Çeyrek altının alış fiyatı 8.640,89 TL, satış fiyatı ise 8.830,90 TL olarak işlem görmektedir. Bu durum, düğün ve özel günler için önemli bir veri sunuyor. Yatırımcılar bu fiyatları dikkate alıyor.

Yarım altın alış fiyatı 17.227,78 TL, satış fiyatı 17.661,80 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altını ise alışta 38.135 TL, satışta 38.711 TL olarak tespit edilmiştir. Altın alımına yönelik söylemler değerlendiriliyor.

Altın çeşitleri arasında yer alan gremse altının alış fiyatı 92.434 TL, satış fiyatı ise 93.878 TL olmuştur. Ata altını alışta 38.110 TL, satışta 38.706 TL seviyelerinde işlem görüyor. Diğer önemli bir ürün olan ziynet altını alış fiyatı 34.563,57 TL, satış fiyatı ise 35.215,58 TL olarak belirlenmiştir. Bu çeşitlerin fiyatları piyasa beklentilerini yansıtıyor.

14 ayar bilezik gramı alışta 3.137,23 TL, satışta ise 4.253,13 TL olarak işlem görüyor. 18 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 3.996,86 TL, satışta 4.642 TL seviyesine yükselmiştir. 22 ayar bilezik gramının fiyatları alışta 5.193,50 TL, satışta 5.465,35 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Serbest 0.995 has altın dün alışta 5.373,55 TL, satışta 5.374,16 TL olarak işlem görmüştür.

09 Ekim 2025 altın fiyatları, ekonomik faktörlerden etkilenen dinamik bir piyasa yapısına işaret ediyor. Yatırımcıların fiyatlar üzerindeki trendleri dikkatle takip etmesi önemli. Gelecekteki yatırım kararları bu şekilde şekillenecek.