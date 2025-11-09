Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Kasım Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekiyor. 09 Kasım 2025 tarihi itibarıyla piyasalarda önemli dalgalanmalar yaşanıyor. Saat 10:00'da ons altın fiyatı 4.004,14 Dolar olarak işlem görmekte. Bu durum, uluslararası altın piyasasındaki taleplerin ve arzların dengesi hakkında bilgiler sunuyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, jeopolitik gelişmeler altın fiyatını etkiliyor.

Türkiye’de gram altın fiyatları alışta 5.433,33 TL, satışta ise 5.434,09 TL olarak belirlenmiş. Yatırımcılar arasında gram altına yoğun bir ilgi var. Altın, yatırımcılar için geleneksel bir güvenli liman olarak tercih ediliyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde bu güvenli liman daha fazla hissediliyor.

Çeyrek altın fiyatı alışta 8.693,33 TL, satışta 8.884,74 TL olarak işlem görmekte. Yarım altın fiyatları 17.332,33 TL alış ve 17.769,48 TL satış ile devam etmekte. Bu altın türleri, düğün gibi özel günlerde hediye olarak sık tercih ediliyor. Cumhuriyet altını da 37.365 TL alış ve 37.930 TL satış fiyatları ile dikkat çekiyor. Bu fiyatlar, geleneksel yatırımcılar için önemli referans taşıyor.

Gram bazında değerlendirdiğimizde, 14 ayar bilezik fiyatı 3.090,62 TL alış, 4.173,52 TL satış olarak işlem görmekte. 18 ayar bilezik alış fiyatı 3.936,21 TL, satış fiyatı ise 4.556 TL. 22 ayar bilezik fiyatları da 5.117,76 TL alış ve 5.348,99 TL satış ile alıcı bulmakta. Serbest 0.995 has altın TL/gr 5.406,165 TL alış, 5.406,922 TL satış fiyatları ile işlem görmekte.

Bu gelişmeler yatırımcıların altın yatırımlarını nasıl şekillendireceği konusunda önemli etki yaratıyor. Ekonomik göstergeler, enflasyon oranları, küresel ekonomik gelişmeler altın talebini etkileyen faktörlerdir. Yatırımcıların altın fiyatlarını takip etmeleri büyük önem taşıyor. Piyasalardaki gelişmelere dair güncel bilgi edinmek, stratejik kararlar almak açısından gereklidir.