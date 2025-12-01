FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Aralık Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

1 Aralık 2025'te altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde seyrediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişeleri, altın talebini artırıyor. Ons altın 4.237,59 Dolar'dan işlem görüyor. Türkiye'de gram altın 5.793,151 TL, çeyrek altın 9.471,80 TL, yarım altın 18.943,60 TL, Cumhuriyet altını ise 39.243 TL seviyelerinde. Bilezik fiyatları da yükselirken, yatırımcıların piyasa gelişmelerini takip etmesi önem taşıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Aralık Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Ezgi Sivritepe

1 Aralık 2025'te saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için dikkat çekici seviyelerde seyrediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler artıyor. Enflasyon endişeleri altın talebini yükseltiyor. Bu da fiyatların artmasına katkıda bulunuyor. Ons altın fiyatı şu an 4.237,59 Dolar seviyesinde. Bu durum, altının uluslararası piyasalardaki güçlü performansını gösteriyor.

Gram altın fiyatları Türkiye'de 5.792,386 TL alış ve 5.793,151 TL satış olarak belirlenmiştir. Yerel piyasada gram altın, önemli bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Tüccarların ve yatırımcıların ilgisini çekiyor. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, gram altın fiyatlarına etki edebilir.

Çeyrek altın fiyatları da 9.267,82 TL alış ve 9.471,80 TL satış olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar için çeyrek altın, hem hediyelik hem de yatırım aracı olarak önemli bir yer tutuyor. Çeyrek altın fiyatlarındaki artış, piyasa katılımcılarını etkileyebilir.

Yarım altın, alış fiyatı 18.477,71 TL ve satış fiyatı 18.943,60 TL olarak işlem görüyor. Yarım altın, birikim yapmak isteyen yatırımcılar için popüler bir seçenek. Cumhuriyet altını ise 38.664 TL alış ve 39.243 TL satış fiyatlarıyla değerlendirilmektedir. Geleneksel olarak yatırım ve kültürel bir obje olarak kullanılıyor. Özellikle düğünlerde tercih ediliyor.

Gremse altın fiyatları, alışta 94.559 TL, satışta ise 95.518 TL olarak belirtilmiştir. Ata altının alış fiyatı 38.986 TL, satış fiyatı 39.282 TL’dir. Ziynet altın alış fiyatı 37.071,27 TL, satış fiyatı ise 37.771,34 TL seviyesindedir.

Bilezik fiyatları da dikkat çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı 3.210,71 TL alış ve 4.318,72 TL satış fiyatıyla öne çıkıyor. 18 ayar bilezik gram fiyatları ise 4.078,13 TL alış ve 4.650 TL satış seviyelerindedir. 22 ayar bilezik gramları, alışta 5.312,91 TL ve satışta 5.561,21 TL fiyatlandırılmaktadır. Bu fiyatlar, alıcıların bilezik alımında dikkat etmesi gereken noktalar arasında.

Son olarak, serbest 0.995 has altın piyasası, alış fiyatı 5.763,424 TL ve satış fiyatı 5.764,185 TL ile işlem görüyor. Bu fiyatlar, altın yatırımcıları için önemli bir referans oluşturuyor.

Altın piyasası dinamik bir yapıya sahip. Sürekli değişim gösteriyor. Yatırımcıların, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor. Kararlarını buna göre alması önem taşıyor. Altın, belirsiz ekonomik koşullarda güvenli bir liman olarak değer kazanmaya devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Aralık Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mustafa Destici: "Evlenmeyenler memur olmasın" Mustafa Destici: "Evlenmeyenler memur olmasın"
1 dolar kaç TL?1 dolar kaç TL?

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.795,10
5.795,87
% 0.56
10:10
Ons Altın / TL
180.149,73
180.237,54
% 0.52
10:25
Ons Altın / USD
4.238,90
4.239,45
% 0.51
10:25
Çeyrek Altın
9.272,16
9.476,24
% 0.56
10:10
Yarım Altın
18.486,37
18.952,48
% 0.56
10:10
Ziynet Altın
37.088,65
37.789,05
% 0.56
10:10
Cumhuriyet Altını
38.664,00
39.243,00
% 0.67
12:59
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.