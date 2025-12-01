Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Aralık Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

1 Aralık 2025'te saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için dikkat çekici seviyelerde seyrediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler artıyor. Enflasyon endişeleri altın talebini yükseltiyor. Bu da fiyatların artmasına katkıda bulunuyor. Ons altın fiyatı şu an 4.237,59 Dolar seviyesinde. Bu durum, altının uluslararası piyasalardaki güçlü performansını gösteriyor.

Gram altın fiyatları Türkiye'de 5.792,386 TL alış ve 5.793,151 TL satış olarak belirlenmiştir. Yerel piyasada gram altın, önemli bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Tüccarların ve yatırımcıların ilgisini çekiyor. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, gram altın fiyatlarına etki edebilir.

Çeyrek altın fiyatları da 9.267,82 TL alış ve 9.471,80 TL satış olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar için çeyrek altın, hem hediyelik hem de yatırım aracı olarak önemli bir yer tutuyor. Çeyrek altın fiyatlarındaki artış, piyasa katılımcılarını etkileyebilir.

Yarım altın, alış fiyatı 18.477,71 TL ve satış fiyatı 18.943,60 TL olarak işlem görüyor. Yarım altın, birikim yapmak isteyen yatırımcılar için popüler bir seçenek. Cumhuriyet altını ise 38.664 TL alış ve 39.243 TL satış fiyatlarıyla değerlendirilmektedir. Geleneksel olarak yatırım ve kültürel bir obje olarak kullanılıyor. Özellikle düğünlerde tercih ediliyor.

Gremse altın fiyatları, alışta 94.559 TL, satışta ise 95.518 TL olarak belirtilmiştir. Ata altının alış fiyatı 38.986 TL, satış fiyatı 39.282 TL’dir. Ziynet altın alış fiyatı 37.071,27 TL, satış fiyatı ise 37.771,34 TL seviyesindedir.

Bilezik fiyatları da dikkat çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı 3.210,71 TL alış ve 4.318,72 TL satış fiyatıyla öne çıkıyor. 18 ayar bilezik gram fiyatları ise 4.078,13 TL alış ve 4.650 TL satış seviyelerindedir. 22 ayar bilezik gramları, alışta 5.312,91 TL ve satışta 5.561,21 TL fiyatlandırılmaktadır. Bu fiyatlar, alıcıların bilezik alımında dikkat etmesi gereken noktalar arasında.

Son olarak, serbest 0.995 has altın piyasası, alış fiyatı 5.763,424 TL ve satış fiyatı 5.764,185 TL ile işlem görüyor. Bu fiyatlar, altın yatırımcıları için önemli bir referans oluşturuyor.

Altın piyasası dinamik bir yapıya sahip. Sürekli değişim gösteriyor. Yatırımcıların, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor. Kararlarını buna göre alması önem taşıyor. Altın, belirsiz ekonomik koşullarda güvenli bir liman olarak değer kazanmaya devam ediyor.