Altın sert düştü: Son 2,5 ayın dibi! İşte günce altın fiyatları

Altın fiyatları İsrail ve İran arasında, kırılgan ateşkes sürecinde gelen haberlerin etkisiyle önceki günlerde düşüş kaydetmiş, ardından toparlanmaya geçmişti. Ancak son olarak bugün altında yeniden sert düşüş yaşandı. 10 Haziran 2026 gram altın fiyatı saat 06.00 itibarıyla 6205 TL, ons fiyatı da 4180 dolardan güne başladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4260 dolar, en düşük 4173 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.10 itibarıyla 4.184 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6318 TL, en düşük 6188 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.55 itibarıyla 6.202 TL seviyesinde seyrediyor.

ABD'de faiz artışı beklentilerinin artması ve Orta Doğu'da tansiyonun tekrar yükselmesi, altının düşüşünü hızlandırdı. Günlük kayıp yüzde -2 seviyesine geldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; gram altın fiyatı son 2,5 ayın dibini gördü.

Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı ise sabah saatlerinde 6.275 TL’den gerçekleşti. Fiyatlardaki hareketliliğe karşılık iki piyasa arasındaki makasın bir miktar açıldığı görüldü.

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında ise bugün ABD’de açıklanacak mayıs enflasyon verisi bekleniyor.

Diğer yandan Orta Doğu'da da tansiyon yükseliyor. Orta Doğu’da diplomatik çabalara rağmen jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesi petrolde daha fazla düşüşü önleyerek altın fiyatlarına negatif yansıyor. Dün İran’ın bir ABD helikopterini düşürmesi sonrası Beyaz Saray yönetiminin de karşılık vermesinin, müzakerelerde bir anlaşma umudunu zayıflattığı gibi 'kırılgan ateşkesi' de tehdit etmeye başladığı belirtiliyor.

10 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.10 itibarıyla 4.184 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 06.55 itibarıyla 6.202 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 06.56 itibarıyla 10.141 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 06.57 itibarıyla 20.289 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.08 itibarıyla 42.061 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.08 itibarıyla 102.712 TL seviyesinde.