Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Ağustos Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Son Durum - 10 Ağustos 2026

10 Ağustos 2026 itibarıyla altın fiyatları piyasalarda dikkat çekici bir seyir izliyor. Saat 10:00'da açıklanan verilere göre ons altın fiyatı 4.358,69 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, piyasalardaki genel bekleyişi yansıtıyor. Yatırımcıların dikkati de bu fiyatlar üzerinde yoğunlaşıyor.

Gram altın alış fiyatı 6.686,48 TL. Satış fiyatı ise 6.687,446 TL olarak belirlendi. Erişilebilirlik nedeniyle gram altın, çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Bu fiyatlar özellikle küçük yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 10.698,37 TL. Satış fiyatı ise 10.933,97 TL olarak belirlendi. Yarım altın fiyatları da alışta 21.329,87 TL, satışta 21.867,95 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu tür altınlar hediyelik eşya olarak tercih ediliyor. Ayrıca, özel günlerin anısını taşıyan değerli nesneler arasında bulunuyor.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 44.100 TL. Satış fiyatı ise 44.750 TL'den işlem görmekte. Gremse altın fiyatları 107.518 TL alış, 108.540 TL satış olarak açıklandı. Ata altını alışta 43.873 TL, satışta 44.634 TL değerine sahip. Ziynet altın fiyatları ise alışta 42.793,47 TL, satışta 43.602,15 TL olarak belirlendi.

Bilezik fiyatları da büyük ilgi görüyor. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.638,20 TL, satışta ise 4.847,64 TL’den işlem görmekte. 18 ayar bilezik gram fiyatları alışta 4.582,19 TL, satışta 5.360 TL olarak kaydedildi. 22 ayar bilezik gramı alışta 6.056,32 TL, satışta 6.267,36 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları 6.653,048 TL alış, 6.654,009 TL satış rakamlarıyla dikkat çekiyor. Tüm bu veriler, altın piyasasının karmaşık yapısını ve yatırımcıların yaklaşımını şekillendiriyor. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanma, yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir konudur. Gelecekteki fiyat hareketleri üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.