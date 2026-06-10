Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Haziran Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 10 Haziran 2026: Yeni Dönem Başladı

10 Haziran 2026 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde. Saat 10:00’da güncel veriler ortaya çıkmakta. Piyasa durumu oldukça hareketli. Bu tarihte ons altın fiyatı 4.205,53 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Global piyasalardan etkilenen fiyat, yatırımcılar için önemli bir referans oluşturuyor.

Gram altın fiyatları ise marketlerde alış: 6236,764 TL, satış: 6237,713 TL olarak belirlenmiş. Türkiye’de altın tutan bireyler için gram altın, en sık tercih edilen değerli metal formu. Özellikle ons altın alım-satım fiyatları alış: 193949,74 TL, satış: 194029,10 TL aralığında. Uzun vadeli yatırımcılar için ons altın önemli bir gösterge.

Çeyrek altın, tasarruf sahipleri için diğer bir popüler çeşit. Alış fiyatı 9978,82 TL, satış fiyatı ise 10198,66 TL. Yarım altın alış fiyatı 19895,28 TL, satış fiyatı 20397,32 TL olarak belirlenmiş. Cumhuriyet altınında alış fiyatı 42780 TL, satış fiyatı 43427 TL olarak kaydedilmiş. Bu altınlar, altın yatırımına yönelenler için cazip seçenekler.

Gremse altın fiyatları da dikkat çekici. Alış fiyatı 101758 TL, satış fiyatı 103073 TL. Ata altın ve ziynet altın fiyatları yatırımcılar için önemli referanslar. Ata altın alış fiyatı 41865 TL, satış fiyatı 42240 TL. Ziynet altın alış fiyatı 39915,29 TL, satış fiyatı 40669,89 TL olarak işlem görüyor.

Altın takı segmentinde de hareketlilik var. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3427,55 TL, satış fiyatı 4608,26 TL. 18 ayar bilezik gramı alış: 4382,81 TL, satış: 5193 TL. 22 ayar bilezik gramı ise alış: 5714,01 TL, satış: 5984,38 TL aralığında. Bu fiyatlar, altın takı alımını düşünenler için önemli veriler sunuyor.

10 Haziran 2026 tarihi itibarıyla altın piyasalarında yerel ve uluslararası dinamiklerin etkisiyle fiyat artışları gözlemleniyor. Yatırımcıların ve altın alım-satım yapanların bu fiyatlar doğrultusunda karar alması, piyasanın yönünü belirlemede kritik rol oynuyor. Altın, güvenli liman olarak değerlendiriliyor. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı kıymetli bir yatırım aracı olarak ön plana çıkıyor.