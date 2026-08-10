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Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak

Araç sahiplerini ilgilendiren ağustos tarifesi açıklandı. Üç büyükşehirde zorunlu trafik sigortası primleri basamaklara göre değişirken en yüksek tutar 57 bin 213 lira oldu.

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak
Aleyna Türkmen

Otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında ağustos ayında geçerli olacak azami primler belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir için belirlenen tarifelerde ödenecek tutar, sürücünün bulunduğu basamağa göre değişiyor.

Açıklanan rakamlar, içten yanmalı motora sahip otomobiller için geçerli. Verilen azami primlerde engelli indirimi uygulanmıyor. Basamak yükseldikçe prim tutarlarının gerilediği tarifede, özellikle 0'ıncı ve 8'inci basamak arasındaki fark dikkat çekiyor.

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak 1

İSTANBUL'DA PRİM 57 BİN 213 LİRAYA ULAŞIYOR

İstanbul'da içten yanmalı otomobiller için ağustos ayında 0'ıncı basamakta bulunan sürücünün ödeyeceği azami prim 57 bin 213 lira olarak belirlendi. 1'inci basamakta bu tutar 44 bin 817 lira olurken, 4'üncü basamakta 19 bin 71 liraya, 7'nci basamakta 11 bin 443 liraya ve 8'inci basamakta 9 bin 535 liraya geriliyor.

Böylece İstanbul'da 0'ıncı basamak ile 8'inci basamak arasında 47 bin 678 liralık fark oluşuyor. En yüksek prim 0'ıncı basamakta uygulanırken, verilen tarifede en düşük tutar 8'inci basamakta ortaya çıkıyor.

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak 2

ANKARA VE İZMİR'DE DE BASAMAK FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Ankara'da ağustos ayı azami primleri 0'ıncı basamak için 55 bin 594 lira, 1'inci basamak için 43 bin 548 lira, 4'üncü basamak için 18 bin 531 lira ve 7'nci basamak için 11 bin 119 lira olarak belirlendi. 8'inci basamakta ise azami prim 9 bin 266 lira oldu. Bu tutarlar da içten yanmalı otomobiller için ve engelli indirimi olmadan uygulanacak.

İzmir'de ise 0'ıncı basamaktaki azami prim 53 bin 974 lira seviyesinde bulunuyor. 1'inci basamakta 42 bin 280 lira olan prim, 4'üncü basamakta 17 bin 991 liraya, 7'nci basamakta 10 bin 795 liraya, 8'inci basamakta ise 8 bin 996 liraya düşüyor.

Üç büyükşehirde de en yüksek tutar 0'ıncı basamakta görülürken, en düşük azami prim 8'inci basamakta bulunuyor. 0'ıncı basamakta İstanbul 57 bin 213 lirayla ilk sırada yer alırken, Ankara'da 55 bin 594 lira, İzmir'de ise 53 bin 974 lira ödenecek.

8'inci basamakta ise İstanbul'da azami prim 9 bin 535 lira, Ankara'da 9 bin 266 lira, İzmir'de 8 bin 996 lira olarak uygulanacak.

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak 3

SİGORTAYI GECİKTİREN DAHA FAZLA ÖDEME YAPIYOR

Zorunlu trafik sigortasının yenileme tarihinin geçirilmesi halinde de araç sahipleri açısından ek maliyet ortaya çıkıyor. Poliçenin yenilenmediği her 30 günlük dönem için prim tutarına yüzde 5 oranında sürprim uygulanıyor. Gecikmeye bağlı bu ek ödeme toplamda yüzde 50'yi aşamıyor.

Sürücünün risk basamağının 0'a gerilemesi de primin yükselmesine neden oluyor. Bir sürücünün 1'inci basamakta bulunduğu yıl içerisinde 3 veya daha fazla kusurlu trafik kazasına karışması ve bu kazalar nedeniyle sigorta şirketinden tazminat ödenmesi halinde 0'ıncı basamağa düşmesi söz konusu oluyor. En riskli grup olarak değerlendirilen bu basamakta zorunlu trafik sigortası primine yüzde 200 oranında sürprim uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil prim Zorunlu trafik sigortası ağustos trafik sigortası
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
trafik sigortasi primi yuzunden istanbulu trafik sigortasi dusuk illere ait ozellikle doblo fiorino kangoo araclar istila etmis durumda binek araclardada ayni ne kadar baska il plakali arac varsa istanbul sokaklarinda bunada acilen onlem alinmali yabanci araclar 3 aydan fazla istanbulda kalirsa acilen istanbul trafise uygulanmali
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