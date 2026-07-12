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Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Temmuz Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

12 Temmuz 2026'da altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ons altın 4.120,26 Dolar seviyesine ulaşırken, Türkiye'deki gram altın fiyatları 6.224,7 TL alış ve 6.225,546 TL satışla işlem görüyor. Çeyrek altın 9.959,52 TL alış, 10.178,77 TL satış fiyatlarından satılıyor. Yatırımcılar için bu değerler, altının güvenli liman özelliğini ve piyasa analizinin önemini ortaya koyuyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Temmuz Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 12 Temmuz 2026'da yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın 4.120,26 Dolar seviyesindedir. Türkiye'deki gram altın fiyatları ise 6.224,7 TL alış ve 6.225,546 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. Bu fiyatlar, altının güvenli liman olarak önemini göstermektedir. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı değerini korumaktadır.

Çeyrek altın fiyatları, piyasalarda 9.959,52 TL alış ve 10.178,77 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. Yarım altın fiyatları da benzer şekilde artış göstermiştir. Alış fiyatı 19.856,79 TL ve satış fiyatı 20.357,54 TL'dir. Cumhuriyet altını alışta 41.095 TL, satışta ise 41.716 TL'den işlem görmektedir. Bu değerler, yatırımcıların kararlarını büyük ölçüde etkilemektedir.

Büyük ölçekli yatırımcılar için gümüşün yanı sıra gramlama alternatifleri de dikkate alınmaktadır. Gremse altın fiyatları, alışta 100.088 TL ve satışta 101.656 TL seviyelerine ulaşmıştır. Ata altın fiyatları ise 41.209 TL alış ve 41.691 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. Ziynet altını 39.838,08 TL alış ve 40.590,56 TL satış fiyatıyla değerlendirilmektedir.

Yatırımcılar, işlenmiş altın ürünlerini de takip etmektedir. 14 ayar bilezik gramı 3.369,85 TL alış ve 4.551,78 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı 4.267,03 TL alış ve 4.950 TL satış fiyatıyla dikkat çekmektedir. 22 ayar bilezik gramı ise 5.620,25 TL alış ve 5.839,50 TL satış fiyatına sahiptir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 6.193,577 TL ve satışta 6.194,418 TL seviyelerine ulaşmıştır. Bu, genel altın fiyatlarındaki dalgalanmaları göstermektedir. Ayrıca, altın işleme seçeneklerine olan ilginin arttığı anlaşılmaktadır. Tüm bu veriler, altın yatırımı yapmayı düşünenler için piyasa analizi sunmaktadır. Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir yatırım aracı olmaya devam etmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Temmuz Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.224,70
6.225,55
% 0.12
23:59
Ons Altın / TL
193.392,16
194.044,76
% 0.17
23:59
Ons Altın / USD
4.119,98
4.120,54
% -0.07
23:59
Çeyrek Altın
9.959,52
10.178,77
% 0.12
23:59
Yarım Altın
19.856,79
20.357,54
% 0.12
23:59
Ziynet Altın
39.838,08
40.590,56
% 0.12
23:59
Cumhuriyet Altını
41.095,00
41.716,00
% 0.26
13:02
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Altın güncel altın fiyatları
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