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ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu
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ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Bu hafta şok market raflarında kaçırılmayacak fırsatlar var! En güncel şok aktüel listesinde ev ihtiyaçlarından teknolojiye kadar birçok seçenek sizi bekliyor. Merakla beklenen şok katalog içerisinde Samsung klima ve Torima temizlik ürünleri öne çıkıyor. Şokta bu hafta neler var merak edenler için şok aktüel ürünler arasında Paşabahçe cam ürünleri de yer alıyor. Ayrıca şok ta bu hafta başlayacak olan şok ta hafta sonu indirimleri ve daha fazla market kataloğu için bizi takip edebilirsiniz!

Şok'ta bu hafta mutfak ve ev araç gereçlerinden teknolojik ürünlere kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Paşabahçe kavanoz ve bardaklar, pratik piknik setleri ve termoslar evinize düzen getirirken çocukları Barbie havuz seti, Hot Wheels araçlar ve sürpriz paketler bekliyor. Black+Decker matkap ve zımpara çeşitleri tamirat işlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca, ev konforunu artıracak Samsung klima ile Torima halı yıkama, cam temizleme robotu ve dikey süpürgeler de raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Paşabahçe babylon kavanoz 1500 cc 299 TL

ŞOK a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 1

  • Paşabahçe babylon kavanoz 1500 cc 299 TL
  • Paşabahçe babylon kavanoz 1120 cc 249 TL
  • Paşabahçe estrella kahve yanı su bardağı 6'lı 249 TL
  • Paşabahçe estrella su bardağı 4'lü 299 TL
  • Paşabahçe estrella meşrubat bardağı 4'lü 329 TL
  • Relax çelik termos 2 L 499 TL
  • Piknik seti 6 kişilik 249 TL
  • Sıcak soğuk taşıma çantası 12 L 125 TL
  • Sıcak soğuk taşıma çantası 8 L 100 TL
  • Karton bardak 50'li 50 TL
  • Kağıt 8'li çatal / bıçak / kaşık çeşitleri 15,50 TL
  • Salata seti 3 parça 119 TL
  • Deri kulplu kapaklı kutu 23 L 299 TL
  • Çöp şiş 100'lü 29,95 TL
  • Metal mangal maşası 26 cm 50 TL
  • Meyve bıçağı 3'lü 129 TL
  • Silikon buz küpü 12'li 75 TL

Kasa arkası indirimleri;

  • Eti lifalif yulaf ezmesi ince öğütülmüş 445 g 110 TL
  • Elidor şampuan çeşitleri 650 ml 165 TL
  • Ülker o'lala sufle mini 162 g 45 TL
  • Uni baby pure comfort ıslak havlu 4x52 adet 89 TL
  • Selpak extra yağ emici kağıt havlu 3 katlı 8'li 120 TL

Mutfak kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Barbie plaj günü 749 TL

ŞOK a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 2

  • Barbie plaj günü 749 TL
  • Barbie eğlenceli havuz seti 899 TL
  • Hot Wheels temalı arabalar 179 TL
  • Hot Wheels beşli araba seti 599 TL
  • Uno express 179 TL
  • Düğmeli top 119 TL
  • Gokidy 52 parça pastel blok 449 TL
  • Vantuzlu yarış pisti 699 TL
  • Uzaktan kumandalı tırmanan off-road araba 1,290 TL
  • Blok araç çeşitleri 100 TL
  • Toysup köpük tırmık kum seti 50 TL
  • Nba 52 sürpriz paket 799 TL
  • Mini Brands a-lot-a axolotls sürpriz paket 499 TL
  • Mega Gross s2 sürpriz paket 599 TL
  • Masterchef s2 sürpriz paket 799 TL
  • Pufu Toys pelüş limonata / latte 30 cm 399 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz burada.

Black+Decker BCD383D1XK tek akülü 2 ah darbeli matkap 3,499 TL

ŞOK a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 3

  • Black+Decker BCD383D1XK tek akülü 2 ah darbeli matkap 3,499 TL
  • Black+Decker BEG110 750 w avuç taşlama 2,199 TL
  • Black+Decker BEW230SBCK-QS silver ahşap ve metal kullanım mouse zımpara 1,499 TL
  • Black+Decker BDCDD12K 10.8 v 1.5 ah tek akülü darbesiz matkap 1,899 TL
  • Black+Decker BDCDC18 vidalama makinesi 2,499 TL
  • Black+Decker REVDS12A10-QW 12 v şarjlı zımpara makinesi ve 10 adet zımpara kağıdı 1,999 TL

Yapı market ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 btu klima 28,999 TL

ŞOK a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 4

  • Samsung AR40F12COAM/SK 12000 btu klima 28,999 TL
  • Torima DHY-1000 halı ve koltuk temizleme makinesi 5,999 TL
  • Torima FW-1000 şarjlı ıslak ve kuru dikey süpürge & yüzey temizleyici mop 8,999 TL
  • Torima CX002B 6 başlıklı halı koltuk temizleme makinesi 3,699 TL
  • Torima s9 beyaz su püskürtmeli uzaktan kumandalı cam temizleme robotu 3,799 TL
  • Torima JJB-747-II halı ve koltuk yıkama & leke çıkarma makinesi 3,499 TL

Elektronik kategorisinde indirimiyle öne çıkan ürünler burada.

Bu içerik 10 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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