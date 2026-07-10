ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Şok'ta bu hafta mutfak ve ev araç gereçlerinden teknolojik ürünlere kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Paşabahçe kavanoz ve bardaklar, pratik piknik setleri ve termoslar evinize düzen getirirken çocukları Barbie havuz seti, Hot Wheels araçlar ve sürpriz paketler bekliyor. Black+Decker matkap ve zımpara çeşitleri tamirat işlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca, ev konforunu artıracak Samsung klima ile Torima halı yıkama, cam temizleme robotu ve dikey süpürgeler de raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Paşabahçe babylon kavanoz 1500 cc 299 TL

Paşabahçe babylon kavanoz 1500 cc 299 TL

Paşabahçe babylon kavanoz 1120 cc 249 TL

Paşabahçe estrella kahve yanı su bardağı 6'lı 249 TL

Paşabahçe estrella su bardağı 4'lü 299 TL

Paşabahçe estrella meşrubat bardağı 4'lü 329 TL

Relax çelik termos 2 L 499 TL

Piknik seti 6 kişilik 249 TL

Sıcak soğuk taşıma çantası 12 L 125 TL

Sıcak soğuk taşıma çantası 8 L 100 TL

Karton bardak 50'li 50 TL

Kağıt 8'li çatal / bıçak / kaşık çeşitleri 15,50 TL

Salata seti 3 parça 119 TL

Deri kulplu kapaklı kutu 23 L 299 TL

Çöp şiş 100'lü 29,95 TL

Metal mangal maşası 26 cm 50 TL

Meyve bıçağı 3'lü 129 TL

Silikon buz küpü 12'li 75 TL

Kasa arkası indirimleri;

Eti lifalif yulaf ezmesi ince öğütülmüş 445 g 110 TL

Elidor şampuan çeşitleri 650 ml 165 TL

Ülker o'lala sufle mini 162 g 45 TL

Uni baby pure comfort ıslak havlu 4x52 adet 89 TL

Selpak extra yağ emici kağıt havlu 3 katlı 8'li 120 TL

Mutfak kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Barbie plaj günü 749 TL

Barbie plaj günü 749 TL

Barbie eğlenceli havuz seti 899 TL

Hot Wheels temalı arabalar 179 TL

Hot Wheels beşli araba seti 599 TL

Uno express 179 TL

Düğmeli top 119 TL

Gokidy 52 parça pastel blok 449 TL

Vantuzlu yarış pisti 699 TL

Uzaktan kumandalı tırmanan off-road araba 1,290 TL

Blok araç çeşitleri 100 TL

Toysup köpük tırmık kum seti 50 TL

Nba 52 sürpriz paket 799 TL

Mini Brands a-lot-a axolotls sürpriz paket 499 TL

Mega Gross s2 sürpriz paket 599 TL

Masterchef s2 sürpriz paket 799 TL

Pufu Toys pelüş limonata / latte 30 cm 399 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz burada.

Black+Decker BCD383D1XK tek akülü 2 ah darbeli matkap 3,499 TL

Black+Decker BCD383D1XK tek akülü 2 ah darbeli matkap 3,499 TL

Black+Decker BEG110 750 w avuç taşlama 2,199 TL

Black+Decker BEW230SBCK-QS silver ahşap ve metal kullanım mouse zımpara 1,499 TL

Black+Decker BDCDD12K 10.8 v 1.5 ah tek akülü darbesiz matkap 1,899 TL

Black+Decker BDCDC18 vidalama makinesi 2,499 TL

Black+Decker REVDS12A10-QW 12 v şarjlı zımpara makinesi ve 10 adet zımpara kağıdı 1,999 TL

Yapı market ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 btu klima 28,999 TL

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 btu klima 28,999 TL

Torima DHY-1000 halı ve koltuk temizleme makinesi 5,999 TL

Torima FW-1000 şarjlı ıslak ve kuru dikey süpürge & yüzey temizleyici mop 8,999 TL

Torima CX002B 6 başlıklı halı koltuk temizleme makinesi 3,699 TL

Torima s9 beyaz su püskürtmeli uzaktan kumandalı cam temizleme robotu 3,799 TL

Torima JJB-747-II halı ve koltuk yıkama & leke çıkarma makinesi 3,499 TL

Elektronik kategorisinde indirimiyle öne çıkan ürünler burada.

Bu içerik 10 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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